Ентоні Скарамуччі стверджує, що на ринку біткоїну ціни знову можуть почати знижуватися, і прогнозує, що ціна флагманської криптовалюти буде коливатися.

Генеральний директор SkyBridge Capital заявив, що не буде купувати на просадці, навіть якщо ціна BTC відступить від максимальних 44 400 доларів.

Він зазначає, що біткоїн все ще «знаходиться на ранніх етапах впровадженні», і вважає, що в довгостроковій перспективі його ціна буде зростати.

Генеральний директор SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі вважає, що біткоїн буде коливатися більше, хоча він і прогнозує, що у довгостроковій перспективі власники криптовалюти все одно отримають прибутки, адже цю криптовалюту все дужче визнають та частіше використовують у світі.

Про це керівник SkyBridge повідомив в інтерв'ю у програмі "Crypto Night in America" каналу CNBC у четвер.

На початку цього тижня ціна біткоїну опустилася нижче 40 000 доларів, а останні три дні зростала до 44 400 доларів. Через слабкість загального фондового ринку вартість цифрового золота знизилась приблизно до 41 790 доларів.

Хоча багато аналітиків мають оптимістичні прогнози щодо криптовалюти в довгостроковій перспективі, однак є припущення, що торгівля біткоїнами нарівні з традиційними фондовими ринками може призвести до подальшого падіння, а на настрої інвесторів, ймовірно, вплине жорстка політика ФРС.

В інтерв’ю Скарамуччі запитали, якою, на його думку, буде далі ціна на біткоїн після того, як вона впала з рекордного рівня в 69 000 доларів, який ми спостерігали в листопаді минулого року.

Скарамуччі визнав, що вартість BTC різко впала, і сказав, що очікує, що монета консолідується ще більше.

«Безперечно, я вважаю, що в системі є багато важелів впливу, і відбулося масове зменшення заборгованості», – пояснив він.

Він висловив думку, що певна неохайність, що спостерігалася на ринку, була пов’язана з проведенням жорстоких заходів у Китаї минулого року. Ймовірно, китайські біржі очистили кишені багатьох власників криптовалют в кінці 2021 року у зв'язку з забороною на торгівлю криптовалютами.

Скарамуччі також прокоментував, що буде робити його компанія під час поточного падіння ціни на біткоїн, і сказав, що компанія не буде купувати на просадці.

Він зазначив, що компанія SkyBridge «трохи купила і додала [свої] мультимонети та Polygon». Проте, він додав, що вона не збиралася купувати більше чи відбирати свою солідну частку біткоїнів.

Щодо питання волатильності біткоїну, керівник SkyBridge сказав, що, на його думку, ринок переживає «деяку неохайність і хвилі волатильності». Це призведе до того, що інвестори будуть входи на ринок та виходи з нього, і це закономірно, адже біткоїн «знаходиться на ранніх етапах впровадження технології».

І навіть у такому випадку Скарамуччі дає оптимістичні прогнози стосовно біткоїну в довгостроковій перспективі, у і вірить, що довгострокові інвестори матимуть гарні прибутки.

Біткоїн торгується десь за 42 486 доларів, тобто у внутрішньоденній торгівлі знизився приблизно на 4%, а за останні два тижні втратив майже 10%.