Торгова платформа eToro оголосила, що додасть до інвестиційної платформи три нові криптоактиви: Fetch.ai (FET), Synthetix (SNX) і REN Protocol (REN). На даний момент FET і REN торгуються на рівні 0,459 долара США і 5 доларів відповідно, а також зросли на 2%, причому на 1% за останні 24 години. REN торгується за 0,422 долара і сьогодні втратив 3% своєї вартості. Враховуючи ці три нові активи, наразі платформа пропонує понад 2000 різних фінансових активів, зокрема акції, криптовалюту та ETF.

Fetch.ai спеціалізується на штучному інтелекті

Fetch.ai (FET) — це блокчейн-протокол, що спеціалізується на штучному інтелекті (ШІ) і створенні мережі машинного навчання з відкритим доступом. Цей проєкт прагне створити розумну інфраструктуру на основі децентралізованої цифрової економіки. Технологія допомагає користувачам автоматизувати цілу низку завдань у DeFi, наприклад, вилучення ліквідності з пулів на біржах DeFi, як-от Uniswap. Власники токенів можуть голосувати за оновлення системи, а також використовувати токени для створення власних Fetch-програм.

Ren дозволяє трейдерам підключатися до децентралізованих додатків

Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) об’єднує трейдерів і децентралізовані додатки в різних блокчейн-мережах. Ren Redes Energeticas Nacionas працює в мережі темних вузлів, а транзакції здійснюються приватно між біржами, щоб мінімізувати вплив фронтраннінгу (від англ. front running – «забігання вперед») від трейдерів. Токени REN використовуються для забезпечення електрикою мережі, а також потрібні для запуску темного вузла.

Synthetiх дозволяє створювати власні синтетичні активи

Synthetiх (SNX) — це платформа, що дозволяє користувачам створювати власні синтетичні активи за допомогою блокчейну. Ця технологія дозволяє користувачам створювати синтетичні токени для фізичних активів, наприклад, валют, акцій, сировинних товарів та криптовалют. Інвестори можуть використовувати токени SNX для децентралізованих оракулів, які визначають вартість криптоактивів і створюють синтетичні активи в мережі Ethereum.

«Минулого року ми спостерігали, що зростання децентралізованого фінансування викликало інтерес у все більшої кількості людей, і інвестори звертаються до нових криптовалют. Хоча початок року був нестабільним, ми очікуємо, що DeFi зросте в 2022 році», – прокоментував Томер Нів, директор глобальних криптовалютних рішень в eToro. «eToro надає інвесторам можливість вибору, і ми з радістю будемо продовжувати розширювати пропозиції криптовалют. Адже це дає інвесторам можливість диверсифікувати свої портфелі».

У 2013 році платформа eToro почала надавати приватним клієнтам доступ до крипторинків, і з того часу у неї вже 20 мільйонів користувачів по всьому світу. Вона дозволяє користувачам легко купувати, утримувати та продавати такі активи, як Fetch.ai (FET), Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) і Synthetix (SNX) на інвестиційній платформі за допомогою фіатної валюти.