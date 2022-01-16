Колишній менеджер з аудиту в ФРС стверджує, що с пільноти тепер можуть створювати багатство і рухатися до фінансової свободи, інвестуючи в біткоїн.

Екс-чиновниця зазначила, що криптовалюти дають людям з афро- та латиноамериканських спільнот доступ до багатства, яке неможливо було б отримати за допомогою традиційної фінансової системи.

За словами Шарлін Фадірепо, колишнього менеджера Ради керівників Федеральної резервної системи, біткоїн став інструментом, що дозволяє створити багатство для декількох поколінь, а також дає змогу всім отримати фінансову свободу.

Також Фадірепо є засновником фінтех-платформи Guidefi, головною метою якої є надати доступ до фінансових та інвестиційних консультацій жінкам та іншим спеціалістам у спільноті.

В інтерв’ю Yahoo Finance цього тижня Фадірепо сказала, що флагманська криптовалюта є «повністю інструментом соціальної справедливості».

Колишній аудитор Центрального банку США вважає, що біткоїн, зокрема, надав чорношкірим американцям і латиноамериканцям доступ до фінансових інструментів, які в основному недоступні для них у традиційних банках.

Як видно зі звіту MarketWatch, який оприлюднили минулого тижня, розрив за расовими ознаками зростає, коли йдеться про доступ до кредитів у США. Згідно зі звітом, кольорові люди (чорні) не можуть отримати іпотеку на 84% частіше, ніж білі претенденти.

«[Біткоїн] дозволяє спільнотам заробляти багатства в громадах, які залишилися поза дискримінаційною банківською системою», — заявила екс-чиновниця Finance Yahoo.

Також вона вважає, що біткоїн буде і далі зростати, бо все більше інституційних грошей надходить у криптогалузь. За її словами, у 2022 році і в подальшому майбутньому все більше й більше інвесторів будуть сприймати біткоїн як на клас активів.

Як тільки це станеться, і все більше організацій та осіб з великим капіталом почнуть додавати до своїх портфелів BTC, «велике майбутнє» біткоїну засяє ще яскравіше.

Також вона говорила про ціну біткоїну протягом останніх двох років і порівняла її з ціною на золото. За ті 10 років, що існує біткоїн, річна прибутковість цієї еталонної криптовалюти становить 200%, а в 2020-2021 роках спостерігалося зростання приблизно на 400%.

Для порівняння, прибутковість золота в часи пандемії становить близько 15%, а акції S&P приносять десь 42%.

Фізичні особи можуть інвестувати в біткоїн, купуючи криптовалюту і утримуючи її для майбутніх прибутків, або торгуючи нею на брокерських та біржових платформах. Деякі особи також отримують велику вигоду від видобутку біткоїнів.

Фадірепо зупинилася і на питанні регулювання криптовалют і зазначила, що чітке регулювання допоможе зміцнити довіру, посилити захист споживачів і, зрештою, залучить більше роздрібних та інституційних інвесторів.