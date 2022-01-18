Останні кілька днів Fantom (FTM) стрімко зростає. Фактично, цьому конкуренту Ethereum вдалося перетнути позначку в 3,4 долара і сягнути рекордного максимуму. Та чи варто зараз купувати Fantom? Як далеко може зайти цей висхідний імпульс у коротко- та довгостроковій перспективі? Розглянемо деякі важливі моменти:

Fantom (FTM) випередив майже всі основні криптовалюти і зріс на колосальних 35% за останній тиждень.

Цей токен злегка відкотився від свого історичного максимуму і на момент написання статті торгувався на рівні 3,22 долара.

Загальна заблокована вартість токену Fantom (FTM) зросла до 7,75 мільярда доларів, тобто за 7 днів збільшилась на 26%.

Джерело даних: Tradingview.com

Fantom (FTM): аналіз ціни та прогнози

Часто Fantom (FTM) описують як недооцінений проєкт, який ще багатьох здивує. Незважаючи на повільний старт 2022 року, цей альткоїн стабільно тримається і зараз рухається по висхідній траєкторії.

Його тижневий приріст становить 35%, що є найкращим результатом на всьому ринку. Але найбільший інтерес викликає саме загальна заблокована вартість (TVL). Минулого тижня TVL токену Fantom зріс до 7,7 мільярда доларів, тобто збільшився на 26% за 7 днів. І цього тижня це стало одним із ключових факторів, що сприяли зростанню його ціни.

Ми очікуємо, що Fantom (FTM) збереже цю траєкторію. Незважаючи на те, що токен трохи відкотився від свого рекордного максимуму в 3,4 долара, найближчими днями він спробує подолати цей поріг.

Чи варто купувати Fantom (FTM)

Останні кілька місяців Fantom (FTM) вважається одним з тих криптоактивів на ринку, що зростають найбільш швидкими темпами. Якщо ви шукаєте гідну альтернативу Ethereum, яка має чудові базові основи, то Fantom (FTM) стане гарним варіантом.

Якщо бажаєте зіграти в короткострокову гру, то можете скористатися бичачим трендом. Але останні кілька днів люди, які робили ставки проти FTM, зазнали невдачі, тому, можливо, це буде не дуже гарна ідея.