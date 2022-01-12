Fantom збирається прорватися в топ-25 монет за ринковою капіталізацією
Fantom постійно зростає і здорожчав на 21% за останні 24 години. Схоже, він потрапить у топ-25, адже наразі посідає 26-е місце за ринковою капіталізацією. У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Fantom, його особливості, чи варто його купувати, а також де можна придбати Fantom.
Де зараз найкраще придбати Fantom
Binance
Що таке Fantom?
Fantom — це платформа розумних контрактів, що використовує спрямовані ациклічні графи (DAG) і надає розробникам сервіси децентралізованих фінансів (DeFi) завдяки власному оригінальному алгоритму консенсусу.
Разом зі своїм власним токеном FTM Fantom прагне вирішити проблеми, які виникають на платформах розумних контрактів, зокрема швидкість транзакцій, яку, за словами розробників, вони скоротили до двох секунд.
Фонд Fantom Foundation, який контролює пропозицію продуктів Fantom, створили у 2018 році, а запуск OPERA, основної мережі Fantom, відбувся у грудні 2019 року.
Fantom намагається використовувати новий, побудований з нуля механізм консенсусу, щоб покращити роботу DeFi та пов’язаних з ним сервісів на основі розумних контрактів.
Чи варто купувати Fantom сьогодні?
Fantom може стати прибутковою інвестицією, але не забувайте, що ця криптовалюта може піддаватися різким коливанням цін в обидві сторони. Будьте готові до несподіванок.
Прогноз ціни на Fantom
Price Prediction має оптимістичні прогнози щодо Fantom. Аналітики цього ресурсу передбачають, що на кінець цього року середня ціна буде становити 3,79 долара, хоча на момент написання статті ціна була 2,84 долара. За прогнозами, у кращому випадку Fantom може злетіти до 4,28 долара протягом 2022 року. У гіршому випадку наприкінці 2022 року Fantom буде торгуватися за 3,69 долара.
Fantom у соцмережах
จัด #FTMUSDT ไปอีกรอบนึง มาแน่ถ้าแม่ไม่ว่า ต้องทางนี้แล้ว แต่ถ้าแม่ว่าก็นั่งติ๋มต่อ ทรงดีกาวดังเหรียญวิ่งคลั่งจนแอดหายดอย ดีใจจังง พลาดเหรียญกุหลาบลูกรักมา ก็ยังมีน้อนแฟนท่อมช่วยดันพอร์ต 5555 #FTM #FTMUSDT #FANTOM pic.twitter.com/rQFXw3RaMH
— anarchy_g6 (@Anarchy_G6) January 12, 2022