Fantom постійно зростає і здорожчав на 21% за останні 24 години. Схоже, він потрапить у топ-25, адже наразі посідає 26-е місце за ринковою капіталізацією. У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Fantom, його особливості, чи варто його купувати, а також де можна придбати Fantom.

Де зараз найкраще придбати Fantom

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Що таке Fantom?

Fantom — це платформа розумних контрактів, що використовує спрямовані ациклічні графи (DAG) і надає розробникам сервіси децентралізованих фінансів (DeFi) завдяки власному оригінальному алгоритму консенсусу.

Разом зі своїм власним токеном FTM Fantom прагне вирішити проблеми, які виникають на платформах розумних контрактів, зокрема швидкість транзакцій, яку, за словами розробників, вони скоротили до двох секунд.

Фонд Fantom Foundation, який контролює пропозицію продуктів Fantom, створили у 2018 році, а запуск OPERA, основної мережі Fantom, відбувся у грудні 2019 року.

Fantom намагається використовувати новий, побудований з нуля механізм консенсусу, щоб покращити роботу DeFi та пов’язаних з ним сервісів на основі розумних контрактів.

Чи варто купувати Fantom сьогодні?

Fantom може стати прибутковою інвестицією, але не забувайте, що ця криптовалюта може піддаватися різким коливанням цін в обидві сторони. Будьте готові до несподіванок.

Прогноз ціни на Fantom

Price Prediction має оптимістичні прогнози щодо Fantom. Аналітики цього ресурсу передбачають, що на кінець цього року середня ціна буде становити 3,79 долара, хоча на момент написання статті ціна була 2,84 долара. За прогнозами, у кращому випадку Fantom може злетіти до 4,28 долара протягом 2022 року. У гіршому випадку наприкінці 2022 року Fantom буде торгуватися за 3,69 долара.

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