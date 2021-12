Минулого тижня ціна Fantom виросла, бо його загальна заблокована вартість (TVL) перевищила 5,83 мільярда доларів. Прихильники цієї валюти прогнозують, що після недавнього падіння ціна Fantom відновиться. Якщо бажаєте знати, що таке Fantom і чи варто в нього інвестувати, читайте далі.

Купіть FTM у Binance сьогодні

Fantom — це платформа розумних контрактів, що використовує спрямований ациклічний графік (DAG) і надає розробникам послуги децентралізованого фінансування (DeFi) за допомогою власного оригінального алгоритму консенсусу. Разом зі своїм власним токеном FTM Fantom прагне вирішити проблеми, пов’язані з платформами смарт-контрактів, зокрема швидкість транзакцій, яку, за словами розробників, вони скоротили до двох секунд.

Фонд Fantom Foundation, який контролює пропозицію продуктів Fantom, заснували у 2018 році, а запуск OPERA (основної мережі Fantom) відбувся у грудні 2019 року. Південно-корейський комп’ютерний вчений д-р Ан Бюнг Ік заснував Fantom Foundation. Наразі генеральним директором платформи є Майкл Конг.

Прихильники цієї валюти можуть прогнозувати зростання, та варто ставитися з недовірою до усіх цінових прогнозів та порад щодо інвестицій.

На думку аналітиків Wallet Investor, очікується довгострокове зростання ціни Fantom. Вони прогнозують, що в 2026 році 1 FTM буде торгуватися за 13,50 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток у розмірі 484%. Якщо зараз інвестувати в Fantom 100 доларів, то, можливо, у 2026 році можна буде отримати 584 долари.

Love the #Fantom #FTM #FTMUSDT chart and how it has been allowed to breathe and how price action squeezes and rests at critical levels makes it a beautiful chart, that speaks to you. Definitely more to come for this gem. pic.twitter.com/YAjCaOplVE

— Z Bank (@ZBank786) December 27, 2021