У 2021 році ADA, нативна валюта Cardano, зросла більше ніж на 1000%: з $0,30 до максимуму $3,09, і хоча нещодавно був розпродаж, за останній рік ціна виросла більше ніж на 750% і утримує свої позиції.

Фредерік Грегаард, генеральний директор фонду Кардано, стверджує, що 2021 рік був прекрасним роком для протоколу Cardano, і ключовими моментами стали «постійне зростання, технічні інновації, розширення спільноти та встановлення [солідних] партнерських відносин».

Про це заявив керівник фонду Cardano, звітуючи про те чого вдалося досягти мережі за рік у у своєму блозі, який було опубліковано 22 грудня.

За словами Грегаарда, таке зростання означає, що відбувається посилене впровадження Cardano (ADA), особливо після того, як у розвитку цього блокчейну сталися нові віхи: було додано власні токени та відбувся запуск розумних контрактів. Також керівник додав, що були здійснені ключові зміни, щоб децентралізовані фінанси (DeFi) та децентралізовані біржі (DEX) могли працювати на цьому блокчейні.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Станом на 20 грудня 2021 року в мережі Cardano з'явилося понад 2,5 мільйона нативних активів починаючи з 1 березня, коли додали функцію підтримки декількох активів. Серед 2,5 мільйона нативних активів, що існуюють на даний момент, 2 мільйони є невзаємозамінними токенами (NFT).

За цей час було створено 2,58 мільйона нових гаманців, а також у мережі здійснили понад 23,8 мільйона транзакцій.

Основні етапи розвитку блокчейну Cardano в 2021 році. Джерело: Фонд Кардано

Грегаард зазначає, що завдяки тому, що у вересні вдалося успішно запустити хардфорк Alonzo, екосистема Cardano є відкритою для того, щоб її широко використовували та отримували з цього користь. За його словами, це «принесло Cardano програмованість», що в свою чергу дозволило розробникам створювати та запускати на блокчейні децентралізовані програми (dApps).

Також тепер Cardano підтримує децентралізовані фінанси (DeFi), одну з головних криптовалютних розробок, яка наробила галасу минулого року.

Цей рік також став проривом для Сardano з точки зору встановлення численних партнерських відносин. Уся така співпраця та угоди були спрямовані на «створення цінності та користі в екосистемі Cardano».

Серед основних партнерів можна згадати кіберспортивну платформу Rival, фінтех UBX і неприбуткову організацію Save the Children, яка використовує ADA для гуманітарних проектів у Східній Африці. Також цього року оголосили про співпрацю з Scantrust і Baia's Wine, які використовують блокчейн Cardano для програм відстеження ланцюга поставок.

На момент написання даного матеріалу нативний токен Cardano ADA торгується близько $1,35 до долара, що десь на 2% вище за день, згідно з даними на CoinGecko. За минулий рік вартість монети зросла на 750%, хоча на початку 2021 року її ціна становила мінімальні $0,30.

Однак розпродаж на минулому тижні показує, що за останній місяць ADA втратила -25%, а з моменту, коли на початку вересня валюта сягнула свого історичного максимуму в $3,09, зниження вартості становить близько 56%.

Ціна монети ще може впасти, оскільки аналітики прогнозують новий обвал на ринках на початку січня. Однак криптоаналітик Майкл ван де Поппе стверджує, що Cardano зможе відновити свої позиції.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021