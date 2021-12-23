У 2021 році ADA, нативна валюта Cardano, зросла більше ніж на 1000%: з $0,30 до максимуму $3,09, і хоча нещодавно був розпродаж, за останній рік ціна виросла більше ніж на 750% і утримує свої позиції.

Фредерік Грегаард, генеральний директор фонду Кардано, стверджує, що 2021 рік був прекрасним роком для протоколу Cardano, і ключовими моментами стали «постійне зростання, технічні інновації, розширення спільноти та встановлення [солідних] партнерських відносин».

Про це заявив керівник фонду Cardano, звітуючи про те чого вдалося досягти мережі за рік у у своєму блозі, який було опубліковано 22 грудня.

За словами Грегаарда, таке зростання означає, що відбувається посилене впровадження Cardano (ADA), особливо після того, як у розвитку цього блокчейну сталися нові віхи: було додано власні токени та відбувся запуск розумних контрактів. Також керівник додав, що були здійснені ключові зміни, щоб децентралізовані фінанси (DeFi) та децентралізовані біржі (DEX) могли працювати на цьому блокчейні.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol!

We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you!

Check it out👇https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub — Cardano Foundation (@CardanoStiftung) December 22, 2021

Станом на 20 грудня 2021 року в мережі Cardano з'явилося понад 2,5 мільйона нативних активів починаючи з 1 березня, коли додали функцію підтримки декількох активів. Серед 2,5 мільйона нативних активів, що існуюють на даний момент, 2 мільйони є невзаємозамінними токенами (NFT).

За цей час було створено 2,58 мільйона нових гаманців, а також у мережі здійснили понад 23,8 мільйона транзакцій.

Основні етапи розвитку блокчейну Cardano в 2021 році. Джерело: Фонд Кардано

Грегаард зазначає, що завдяки тому, що у вересні вдалося успішно запустити хардфорк Alonzo, екосистема Cardano є відкритою для того, щоб її широко використовували та отримували з цього користь. За його словами, це «принесло Cardano програмованість», що в свою чергу дозволило розробникам створювати та запускати на блокчейні децентралізовані програми (dApps).

Також тепер Cardano підтримує децентралізовані фінанси (DeFi), одну з головних криптовалютних розробок, яка наробила галасу минулого року.

Партнерські відносини Cardano у 2021 році

Цей рік також став проривом для Сardano з точки зору встановлення численних партнерських відносин. Уся така співпраця та угоди були спрямовані на «створення цінності та користі в екосистемі Cardano».

Серед основних партнерів можна згадати кіберспортивну платформу Rival, фінтех UBX і неприбуткову організацію Save the Children, яка використовує ADA для гуманітарних проектів у Східній Африці. Також цього року оголосили про співпрацю з Scantrust і Baia's Wine, які використовують блокчейн Cardano для програм відстеження ланцюга поставок.

Ринкові перспективи Cardano у 2021 році

На момент написання даного матеріалу нативний токен Cardano ADA торгується близько $1,35 до долара, що десь на 2% вище за день, згідно з даними на CoinGecko. За минулий рік вартість монети зросла на 750%, хоча на початку 2021 року її ціна становила мінімальні $0,30.

Однак розпродаж на минулому тижні показує, що за останній місяць ADA втратила -25%, а з моменту, коли на початку вересня валюта сягнула свого історичного максимуму в $3,09, зниження вартості становить близько 56%.

Ціна монети ще може впасти, оскільки аналітики прогнозують новий обвал на ринках на початку січня. Однак криптоаналітик Майкл ван де Поппе стверджує, що Cardano зможе відновити свої позиції.