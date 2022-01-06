За заявою творців MetaFootball, це одна з найбільш повних футбольних ігор, які коли-небудь створювали. У грі діє принцип «Грай та заробляй», і любителі футболу можуть заробляти токени та NFT, керуючи власною футбольною командою. У цій статті ми пояснимо, що таке MetaFootball, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати MetaFootball.

Де зараз найкраще придбати MetaFootball

Оскільки MTF є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MTF за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MTF прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на MTF

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MTF.

Що таке MetaFootball?

MetaFootball має перевагу над традиційними лігами фентезі-футболу: за свої зусилля ви отримуєте компенсацію реальними грошима, оскільки ви володієте картками, які збираєте, і можете вигравати їх та торгувати ними. У попередніх іграх у фентезі-футбол гравці не належать вам, тому за свій витрачений час ви можете отримати лише можливість перемогти тисячі інших гравців. А-от у MetaFootball ви можете збирати картки (гравців), які будуть вам належати до кінця вашого життя.

Чи варто купувати MetaFootball сьогодні?

Нові інноваційні токени можуть бути прибутковими інвестиціями, та разом з тим в одну мить можна все втратити. Перш ніж інвестувати в цей токен, прочитайте прогнози цін.

Прогноз ціни MetaFootball

За даними CoinCodex, вартість MetaFootball зросте на 22,86% і досягне 0,0000000089 долара до 11 січня. Наразі настрої щодо токену песимістичні, а індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index) демонструє «Екстремальний страх». Останній місяць 40% часу MetaFootball був у плюсі, а його ціна постійно коливалася. Базуючись на даних прогнозів, зараз не час купувати MetaFootball.

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