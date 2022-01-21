У 2021 році Gala (GALA) продемонструвала одні з найкращих результатів, та наразі цей один із найбільш популярних ігрових токенів на ринку буквально впав. Протягом останніх кількох тижнів його ціна здебільшого знаходилася в вільному падінні, і сподіватися, що токен швидко відскочить, досить важко. Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті токен GALA торгувався за 0,2825 долара, що є найнижчим показником за останні три місяці.

Також токен втратив майже 70% своїх історичних максимумів 2021 року і слідує шляхом інших ігрових токенів, які знаходяться в мінусі.

Інвестори досить занепокоєні щодо довгострокового потенційного зростання ігор за принципом «Грай та заробляй».

Джерело даних: Tradingview.com

Gala (GALA): прогноз та аналіз ціни

Gala (GALA) мала стати революційним блокчейн-проєктом в ігровому світі. Поки що, навіть враховуючи нинішнє падіння цін, цей проєкт має непогані результати, адже в 2021 році приніс понад 4000% прибутків.

Та схоже, що апетит інвесторів до токенів ігор за принципом «Грай та заробляй» дещо знизився. Насправді, GALA йде слідом за іншими ігровими монетами, наприклад, Enjin, Sandbox, Decentraland та Axie Infinity, які зараз в занепаді.

Наразі GALA торгується значно нижче 25- та 50-денних ковзних середніх і знаходиться там вже тривалий час, що свідчить про стійкий ведмежий тренд. У найближчі дні будемо спостерігати, як токен впаде нижче 0,25 долара.

Чи варто купувати Gala (GALA)

Існує думка, що деякі токени, особливо в просторах метавсесвіту та NFT, через ажіотаж інвесторів мають досить завищену ціну. Це повністю стосується токену GALA. Варто було б почекати, доки відбудеться своєрідна корекція його ціни, а потім купувати. Падіння нижче позначки в 0,2 долара (яке, здається, неминуче) стане ідеальною точкою входу для інвесторів, які хочуть додати GALA до свого інвестиційного портфелю.