За словами голови Гері Генслера, Комісія США з цінних паперів і бірж прагне посилити нормативно-правове регулювання в криптовалютному секторі в 2022 році.

Голова Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслер ще раз підтвердив погляди цієї урядової організації на криптовалютні токени і заявив, що наступним кроком буде правильно класифікувати токени безпеки.

Окрім розмови про приватні та акціонерні компанії, голова SEC коротко зупинився на тому, як криптотокени використовуються для збору грошей на підтримку інноваційних технологій на більш загальному ринку криптовалют.

Голова SEC зазначив, що криптовалютні токени та інші форми краудфандингу можуть безкоштовно залучати кошти від громадськості, але промоутери та спонсори таких пропозицій повинні знати, що токени підпадають під дію законів про цінні папери.

Тут він згадав тест Хоуї, який дозволяє визначити, чи вкладають інвестори гроші в проєкт з надією повернути свої інвестиції завдяки зусиллям команди цього проєкту.

Такий коментар Генслер зробив під час інтерв'ю у програмі «Squawk Box» телеканалу CNBC в понеділок.

Він зазначив, що для того, щоб залучити кошти на проєкт від громадськості потрібно, щоб вони (інвестори) отримали всю необхідну інформацію і могли прийняти розумні інвестиційні рішення. Він додав, що закони про цінні папери створили для захисту населення від шахрайства та шахраїв.

Коментуючи порядок денний SEC стосовно крипторинку, Генслер сказав, що вони прагнуть, щоб усі токени безпеки підпадали під дію законів про цінні папери.

Голова SEC вважає, що способи, якими залучають кошти від інвесторів, не є проблемою, адже не важливо чи то будуть криптовалюти, чи нові компанії з придбання спеціального призначення (SPAC). Для SEC важливо забезпечити споживачам захист, на який вони заслуговують.

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2022