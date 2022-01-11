За словами голови Гері Генслера, Комісія США з цінних паперів і бірж прагне посилити нормативно-правове регулювання в криптовалютному секторі в 2022 році.

Голова Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслер ще раз підтвердив погляди цієї урядової організації на криптовалютні токени і заявив, що наступним кроком буде правильно класифікувати токени безпеки.

Окрім розмови про приватні та акціонерні компанії, голова SEC коротко зупинився на тому, як криптотокени використовуються для збору грошей на підтримку інноваційних технологій на більш загальному ринку криптовалют.

Голова SEC зазначив, що криптовалютні токени та інші форми краудфандингу можуть безкоштовно залучати кошти від громадськості, але промоутери та спонсори таких пропозицій повинні знати, що токени підпадають під дію законів про цінні папери.

Тут він згадав тест Хоуї, який дозволяє визначити, чи вкладають інвестори гроші в проєкт з надією повернути свої інвестиції завдяки зусиллям команди цього проєкту.

Криптопромоутери розкривають інвесторам усю необхідну інформацію

Такий коментар Генслер зробив під час інтерв'ю у програмі «Squawk Box» телеканалу CNBC в понеділок.

Він зазначив, що для того, щоб залучити кошти на проєкт від громадськості потрібно, щоб вони (інвестори) отримали всю необхідну інформацію і могли прийняти розумні інвестиційні рішення. Він додав, що закони про цінні папери створили для захисту населення від шахрайства та шахраїв.

Коментуючи порядок денний SEC стосовно крипторинку, Генслер сказав, що вони прагнуть, щоб усі токени безпеки підпадали під дію законів про цінні папери.

Голова SEC вважає, що способи, якими залучають кошти від інвесторів, не є проблемою, адже не важливо чи то будуть криптовалюти, чи нові компанії з придбання спеціального призначення (SPAC). Для SEC важливо забезпечити споживачам захист, на який вони заслуговують.

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP — Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2022

Про інсайдерську торгівлю

Генслер також торкнувся питання інсайдерської торгівлі і зазначив, що SEC буде рішуче дотримуватись законів стосовно інсайдерської торгівлі, і не важливо хто буде інсайдером – чи то генеральні директори компаній, чи члени Конгресу, які мають доступ до закритої інформації.

При цьому він додав, що всі проблеми інсайдерських продажів пов’язані з одним словом: довіра.

Генслер зазначив:

«Усю нашу систему фінансів можна звести до одного головного слова – довіра. Необхідно забезпечити захист від інсайдерської торгівлі, незалежно від того, чи буде це член компанії, чи державний чиновник, адже для базової довіри вони одинаково важливі».

Судова справа SEC проти Ripple

Коментарі стосовно законів про цінні папери лунають навіть у той час, коли все ще триває розгляд справи SEC проти Ripple та її топ-менеджерів. Регуляторний орган подав позов проти Ripple Labs за незаконний продаж токена XRP, як називає це SEC.

Ripple стверджуває, що токен не є цінним папером, і ставить під сумнів попередні заяви, за якими, Ether (ETH), нативний токен мережі Ethereum, не є токеном безпеки.

Під час інтерв’ю Генслер, відповідаючи на запитання, чому SEC не розглядає ETH як токен безпеки, так само як XRP, сказав, що не може коментувати окремі криптопроєкти.

У минулому SEC висувала звинувачення декільком знаменитостям за рекламу ICO (первинна пропозиція монет) різних криптовалют, серед знаменитостей були Флойд Мейвезер, актор Стівен Сігал та DJ Khaled.