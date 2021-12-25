Сьогодні Gitcoin (GTC) стрімко зростає у внутрішньоденній торгівлі і піднявся майже на 6% на момент виходу даного матеріалу. Усі індикатори імпульсу також вказують на гарний і стійкий висхідний тренд. Ця монета дорожчає з кінця листопада. Фактично, в якийсь момент вона торгувалась значно вище 20 доларів, але потім відкотилася. Отож, чи настав час купувати Gitcoin (GTC), і як довго може тривати сприятлива тендеція? Розглянемо деякі основні моменти:

Зараз Gitcoin (GTC) зростає, і в найближчій перспективі всі індикатори імпульсу виглядають дуже позитивно.

Лише за місяць монета зросла майже на 50%, незважаючи на нещодавню корекцію криптовалют на всіх ринках.

Деякі аналітики дуже оптимістично дивляться на GTC і передбачають, що в цих перегонах він сягне позначки в 23,3 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Gitcoin (GTC): цінова поведінка та її аналіз

За останній місяць GTC зріс вражаюче. Наприкінці листопада монета коливалася в районі 7,5 долара. Незважаючи на масовий розпродаж криптовалюти на початку грудня, GTC залишалася стабільною, і врешті-решт монета здолала поріг у 9,91 долара.

З того часу GTC постійно зростав і в певний момент навіть піднявся вище ніж 20 доларів. На момент написання статті монета торгувалася за 11,82 долара. Хоча очевидно, що GTC дещо втратив свої позиції, та ціна на нього все одно більше на 70%, ніж та що була в кінці листопада. Аналітики також мають позитивні погляди на GTC, деякі з них очікують, що найближчим часом монету знову підскочить вище 20 доларів.

Чи варто купувати Gitcoin (GTC)

Найкращий час, щоб придбати GTC, був місяць тому, коли він просів. Однак у нього все ще є перспективи для зростання. Якщо говорити про короткострокові спекуляції, ймовірно, найближчим часом GTC сягне 20 доларів, і це дає вам чудовий шанс скористатися таким бичачим трендом.