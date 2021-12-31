Сьогодні ціна Gnosis в реальному часі становить 566,96 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 40,7 мільйона доларів. На момент написання цієї статті Gnosis виріс на 14% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати GNO, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати GNO

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Що таке GNO?

Gnosis — це децентралізований ринок прогнозів, що працює на протоколі Ethereum. Сторонні розробники також зможуть подавати свої власні сервіси. Ринок прогнозів використовує передбачення користувачів, щоб зібрати в одному місці інформацію про майбутні події. Окремі особи зможуть створювати ринки прогнозів для подій, адже користувачам дали можливість купувати акції майбутніх передбачуваних подій.

Ця платформа використовує подвійну структуру токенів: Gnosis (GNO) і OWL. GNO — це токени ERC-20, які команда продала під час первинної пропозиції токенів (ICO). Токени OWL можна отримати шляхом стейкінгу GNO. Кількість отриманих OWL залежить від тривалості періоду блокування, а також від загальної пропозиції токенів OWL на ринку.

Команду очолюють Мартін Коппельманн (генеральний директор), Стефан Джордж (головний технічний директор) та доктор Фрідеріке Ернст (головний операційний директор).

Чи варто купувати GNO сьогодні?

Зробити точний прогноз щодо криптовалют дуже важко, тому варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення, що позначаться на ваших фінансах. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни GNO

За прогнозами Wallet Investor, очікується довгострокове зростання. У 2026 році Wallet Investor передбачає, що ціна GNO сягне 2039 доларів. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько 259%. Тобто, якщо зараз інвестувати 100 доларів, то у 2026 році, можливо, це буде 359 доларів.

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