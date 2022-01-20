Наприкінці минулого року платформа Bakkt оголосила, що вона працює з Google Cloud. Клієнти, які мають дебетову картку Bakkt Visa або картку Bakkt, можуть розплачуватися в тому числі і біткоїнами (BTC), якщо підтримується Google Pay. Однак мова не йде про прямі криптовалютні платежі. Спочатку BTC конвертується в фіатні гроші.

Щоб сприяти впровадженню криптоплатежів, компанія Google оголосила, що найняла Арнольда Голдберга, колишнього члена правління відділу платежів у PayPal. Як повідомляє Bloomberg, таке надбання має криптовалютний відголосок.

Google заявляє про широку криптостратегію

Біткоїн та інші гравці цієї галузі повільно, але впевнено стають мейнстрімом, і без них вже практично неможливо уявити світову фінансову арену. Щоб біткоїн припинив своє існування за десять років, мають відбутися якісь нереальні події, і, здається, більшість людей це усвідомлюють. Масове впровадження криптовалюти неухильно продовжується, і все більше людей вирішують тримати якусь частину своїх заощаджень у біткоїнах. Google це також помітив.

Щоб посилити свою присутність в просторі біткоїну, Google найняв колишнього провідного гравця PayPal Арнольда Голдберга. Голдбергу доручили зайнятися відділом платежів у Google, щоб вивести Google Pay на новий рівень. Білл Реді, президент з питань торгівлі в Google, заявив Bloomberg, що той факт, що Голдбергу дали посаду в компанії, є частиною більш широкої фінансової стратегії. Вражає, що Реді також згадує криптовалюти як частину такої стратегії.

Згідно зі звітом Bloomberg, Google співпрацює з великою торговою платформою США Coinbase і процесором біткоїн-платежів BitPay, щоб додати нові функції до карток. Білл Реді сказав Bloomberg, що його команда все ще шукає нових партнерів для зміцнення екосистеми, тому дуже ймовірно, що будемо вітати Google на арені біткоїну.

Компанія деякий час розробляла нову фінансову послугу, але минулого місяця припинила це робити. Google хоче більше зосередитися на фінансовому світі та бути «сполучною тканиною» для всіх учасників в галузі споживчого фінансування.

Більше того, Google вже уклав кілька партнерських угод з криптокомпаніями. Наприклад, зараз він працює з BitPay і Coinbase, щоб користувачі мали змогу зберігати криптовалюту на цифрових платіжних картках в Google Pay. Реді стверджує, що Google і надалі буде задовольняти споживчий попит:

«Криптовалюта – це те, чому ми приділяємо багато уваги, […] Оскільки попит користувачів і продавців розвивається, ми розвиваємося разом з ним».

Що Google планує робити з криптовалютою, поки незрозуміло. Проте цікаво, що Google активно долучається до світу криптовалют і почав працювати над різними криптопроєктами.

Спроба прорватися

Цей технологічний гігант намагається закріпитися в платіжній індустрії і зараз має план зробити це за допомогою біткоїну. У короткостроковій перспективі співпраця з Coinbase і BitPay має дозволити, серед іншого, зберігати біткоїни на цифрових картках, а потім видавати ці кошти роздрібним торговцям в формі фіатних грошей. Опосередкована оплата біткоїнами за допомогою платіжних карток від Google – звучить як цікавий спосіб масштабування біткоїну.

Це дозволить споживачам здійснювати транзакції зі своїми біткоїнами без прямого використання блокчейну; все буде проходити через власні системи Google. Хоча такий спосіб використання біткоїну ніколи не планувався, проте ви можете зберігати більшу частину своїх біткоїнів у власному гаманці, а якусь частину своїх активів використовувати в Google. Здебільшого ви будете мати повний контроль над своїми власними активами, і незначною мірою ви будете залежати від послуг Google. Наразі невідомо, коли Google випустить цифрові платіжні картки.

Інтеграція Google Pay і Bitcoin

Цифрова валюта все більше привертає увагу компаній і фінансових установ. Минулого року оголосили, що Apple Pay хоче запровадити біткоїн-платежі, і що Google Pay і Samsung Pay послідують цьому прикладу.

Ця інформація надійшла від BitPay, що є постачальником послуг і наглядає за транзакціями біткоїну у Сполучених Штатах Америки. Стівен Пер, генеральний директор цієї компанії, повідомив Businesswire про майбутнє впровадження біткоїну в Google Pay. «У нас тисячі користувачів програми BitPay Wallet, які використовують картку BitPay і постійно шукають, де та як можна витрачати свої криптовалюти. За допомогою Apple Pay, а незабаром і Google Pay та Samsung Pay, можна буде легко використовувати картку BitPay в багатьох місцях».

Відмова від планів стати банком

У жовтні минулого року оголосили, що компанія Google скасувала свої плани щодо співпраці з Plex, метою якої було дозволити користувачам мати банківські рахунки в компанії. «Ми не банк, і ми не збираємося ним ставати. Деякі наші колишні проєкти несвідомо підштовхували нас у цьому напрямку", – сказав Білл Реді. Скоріше за все, Google Pay стане з'єднуючою платформою, якщо ми говоримо про фінанси споживачів.

Як користувач, за допомогою Google Pay ви можете легко оплачувати безконтактно, використовуючи мобільні пристрої. Згідно з новими планами, Google Pay перетвориться на цифровий гаманець, що дасть змогу зберігати квитки на події, авіаквитки, паспорти щеплень тощо, на додаток до біткоїнів та інших цифрових активів. Як повідомляє Bakkt, наразі Google має кілька солідних партнерів у біткоїн-просторі, і, здається, незабаром можна буде тримати біткоїни в Google.