Без сумніву, Harmony (ONE) показує одні з найкращих результатів серед токенів на початку 2022 року. Після того, як в останній день 2021 року токену вдалося подолати грудневий ведмежий тренд, він почав набирати оберти і зростати, і за останні 7 днів його вартість збільшилась майже на 32%. Отож, куди токен рухатиметься далі? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти.

Після жорсткої грудневої корекції Harmony (ONE) зараз зростає і, можливо, у січні зможе здобути до 50% своєї вартості.

На момент написання даної статті токен торгувався за 0,3175 долара, що приблизно становить 8% від його річних максимумів у 2021 році.

Також ця платформа інвестувала значні кошти в розвиток екосистеми NFT, що має підвищити інтерес інвесторів до неї.

Джерело даних: Tradingview.com

Harmony (ONE): цінова поведінка та прогнози

Очікувалося, що ринок криптовалют відновиться в 2022 році після серйозної корекції наприкінці 2021 року. Хоча більшість монет торгуються в кращому випадку у вузькому коридорі, Harmony (ONE) активно зростає.

За тиждень токен виріс на 32%, і ми уважно спостерігали, чи зможе він подолати поріг в 0,3 долара. На момент написання даної статті ONE вже знаходився на рівні 0,3175 долара і консолідувався навколо цієї ціни. Індикатор RSI також помірний і свідчить про те, що у майбутньому цей токен буде зростати.

Ми очікуємо, що в січні ця тенденція до зростання продовжиться, і завдяки їй Harmony (ONE) зможе сягнути річних максимумів 2021 року. Наразі наступний поріг для токена буде близько позначки 0,32 долара. Цілком ймовірно, ONE зможе подолати його ще цього тижня.

Чому варто придбати Harmony (ONE)

Останні тижні інвестори придивляються до альтернативних монет, адже основні криптовалюти різко впали. На сьогодні Harmony (ONE) є одним з найбільш перспективних альткоїнів.

Також ця платформа працює над екосистемами NFT, і це має збільшити інтерес інвесторів до неї. Ринкова капіталізація становить близько 3,1 мільярда доларів, і ONE все ще має великий потенціал.