Harvest Finance зріс на 11%. Де зараз можна придбати Harvest Finance

Сьогодні ціна Harvest Finance в реальному часі становить 175,41 долара США, а обсяг торгів за 24 години склав 660,5 мільйона доларів. Сьогодні Harvest Finance зріс трохи менше ніж на 11%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Harvest Finance, ця інформація для вас.

Де зараз найкраще купувати Harvest Finance

Оскільки FARM є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FARM за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FARM прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на FARM

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FARM.

Що таке Harvest Finance?

Заявлено, що Harvest автоматично отримує найкращий врожай серед новітніх DeFi-протоколів, а також оптимізує прибутки, отримані за допомогою найсучасніших методів ведення господарства. FARM — токен управління Harvest. За повідомленням, власники токенів FARM можуть голосувати за пропозиції, що стосуються роботи скарбниці FARM, а також отримувати 5% комісії від операцій Harvest.

Чи варто сьогодні купувати Harvest Finance?

Зверніть увагу, що точний прогноз стосовно криптовалют зробити важко. Завжди ретельно аналізуйте ринок перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Harvest Finance

Прогноз ціни на FARM є досить оптимістичним. Як передбачають, ціна Harvest Finance досягне щонайменше 303 долари у 2022 році, а це майже вдвічі більше, ніж зараз. Можливо, ціна Harvest Finance досягне максимальної позначки в 359,50 долара, а протягом 2022 року середня ціна на нього буде 313,56 долара. У 2023 році ціна Harvest Finance досягне щонайменше 457 доларів, максимум становитиме 537 доларів, а середня ціна — 469,06 долара. У 2024 році він буде продовжувати зростати. 1 Harvest Finance буде торгуватися щонайменше за 683 долари.

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