Helium (HNT) коливається після нещодавнього зростання

Хоча протягом останніх тижнів Helium (HNT) досить непогано зростав, та зараз він почав втрачати свої оберти. Незважаючи на те, що валюта все ще в плюсі, та висхідний тренд коливається і може повністю зупинитися. Технічні показники свідчать про короткострокове зниження. Далі буде більш детальна інформація, але спочатку розглянемо деякі основні моменти:

Хоча Helium (HNT) трохи і втратив свою динаміку зростання, та за останні 7 днів він виріс приблизно на 7%.

На момент написання цієї статті валюта впала на 7% у внутрішньоденній торгівлі і торгувалась приблизно за 37,92 долара.

Також Helium (HNT) зараз знаходиться нижче своєї 200-денної простої ковзної середньої і демонструє ведмежий тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

Helium (HNT): прогноз ціни та аналіз

Більшість монет на загальному ринку криптовалют отримали здобутки на перегонах Сант, що спостерігались на Різдво. Але схоже, що Helium (HNT) не зможе довго утримувати цей імпульс. Після того, як валюта подолала позначку в 41 долар, вона дещо втратила свої прибутки і опустилася нижче своєї лінії підтримки в 40,92 долара.

Ціна HNT може досягти 35 доларів. Ми очікуємо, що Helium (HNT) спробує консолідуватися навколо цієї ціни. Однак, якщо вона опуститься нижче 35 доларів, то, можливо, розпочнеться ведмежий тренд.

Більше того, зараз Helium (HNT) торгується нижче важливої 200-денної простої ковзної середньої. Позитивно виглядає лише його індикатор RSI. За останні 7 днів він змінився: спочатку показував рівень перекупленості, а зараз він нейтральний. Можливо, це свідчить про те, що купівельна активність все ще наростає.

Чи варто купувати Helium (HNT)?

Це залежить від ваших інвестиційних цілей. Якщо вас цікавлять короткострокові спекуляції, то, можливо, зараз не час купувати Helium (HNT). Можливо, назріває спадний тренд, тому не варто зараз вступати в торгівлю. Але якщо ви довгостроковий інвестор, то зачекайте кілька днів, поки ціна не знизиться, і придбайте цю валюту. У Helium (HNT) ще приховано багато довгострокової цінності.