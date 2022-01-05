ICP зріс на 24%. Де можна зараз придбати ICP

Сьогодні ціна Internet Computer в реальному часі становить трохи менше 36 доларів, а обсяг торгів за 24 години складає 1,5 мільярда доларів. ICP, нативний токен Internet Computer, зріс на 24,08% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати ICP, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ICP

Оскільки ICP є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ICP за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ICP прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ICP

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ICP.

Що таке ICP?

Internet Computer — це перший у світі блокчейн, який працює на швидкості Інтернету з необмеженою пропускною здатністю. Також він посідає третє місце за інноваційними технологіями блокчейну (поряд з Bitcoin та Ethereum): по суті, він є комп’ютером з блокчейном, який масштабує обчислення та дані розумних контрактів, запускає їх зі швидкістю Інтернету, ефективно обробляє та зберігає дані, а також надає розробникам потужні фреймворки програмного забезпечення.

Зробивши це можливим, Internet Computer дає змогу повністю переосмислити програмне забезпечення і надає революційно новий спосіб створення токенізованих інтернет-сервісів, загальногалузевих платформ, децентралізованих фінансових систем і навіть традиційних корпоративних систем і вебсайтів.

Цей проєкт був заснований у жовтні 2016 року Домініком Вільямсом і викликав значний інтерес з боку криптоспільноти.

Чи варто купувати ICP сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз стосовно криптовалюти важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни ICP

Price Prediction передбачає, що ціна ICP сягне щонайменше 52 долари цього року. Аналітики цього ресурсу прогнозують мінімальну ціну 76 доларів і максимальну 90 доларів у 2023 році, а середня річна вартість становитиме 79 доларів. У 2024 році вони прогнозують мінімум 109 доларів і максимум в 130.

ICP у соціальних мережах