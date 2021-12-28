ICX сьогодні зріс на 14%. Де зараз можна придбати ICX

ICX, рідний токен південнокорейської мережі Icon Network, сьогодні зріс на 13,92% на жах інвесторів. Якщо ви хочете знати, що таке ICX і чи варто купувати його сьогодні, дивіться не далі, ніж цей посібник.

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Що таке ICX?

ICON Network — це блокчейн рівня 1, який має на меті створити взаємосумісну мережу блокчейнів, яка з’єднує реальні компанії з незалежними онлайн-спільнотами. Основна увага приділяється тому, щоб його більше використовували в реальному світі, тому в ICON просувають ідею обміну цінностями, а це в свою чергу буде сприяти розвитку гіперпідключення.

Перевіряючи транзакції в децентралізованому реєстрі, ІCON зменшує кількість посередників і усуває перешкоди, що заважають транскордонній взаємодії. Головна увага приділяється дослідженню того, як можна використовувати цифрові страховки, децентралізовану ідентифікацію, платежі через блокчейн, NFT, а також децентралізоване фінансування. В майбутньому будуть займатися виборами, електронним урядом, електронною системою охорони здоров’я та децентралізованими оракулами.

Чи варто сьогодні купувати ICX?

Перш ніж інвестувати в цей відносно новий і нестабільний токен, вивчіть принаймні кілька прогнозів ціни та проведіть аналіз.

Прогноз ціни ICX

За даними Wallet Investor, ціна ICX може зрости до 2,75 долара за один рік. Це означає, що за рік можна отримати 52% прибутку. Через п'ять років ICX буде торгуватися за 7 доларів.

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