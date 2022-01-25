Періс Гілтон увійшла в історію телебачення, коли подарувала всім в програмі « The Tonight Show» безкоштовний NFT.

Відома медіа-персона Періс Гілтон продовжує бути основним голосом NFT-простору і отримала масу схвальних відгуків з того часу, як долучилася до цього простору.

Періс Гілтон заявила, що вбачає в метавсесвіті інновацію, яка покращить соціальне життя.

Про це відома інфлюенсерка розповіла, коли з'явилася в понеділок на програмі «The Tonight Show», яку вона використала як платформу, щоб зізнатися у своїй любові до NFT і розкрити подальші плани у цій сфері.

Проте популярна спадкоємиця бачить світле майбутнє не тільки в області цифрових предметів колекціонування.

Також вона вірить у метавсесвіт, концепцію світу віртуальної реальності, яка останніми місяцями набирає обертів і привернула увагу таких платформ, як Meta Platforms (раніше Facebook), Google, Microsoft і постачальника ігор Roblox.

Це 3D-світ, де люди зможуть взаємодіяти, працювати та робити багато інших речей. І Гілтон вважає, що це визначить «майбутнє вечірок».

За її словами, метавсесвіт — це місце, куди люди будуть «виходити» і де будуть взаємодіяти та спілкуватися.

Бізнес-леді вже залишила відбиток у концепції метавсесвіту, адже її віртуальний світ «Paris World» доступний на Roblox. Вона стверджує, що врешті-решт «Paris World» стане свідком великих подій віртуальної реальності, зокрема Суперкубку і Тижня моди в Нью-Йорку.

Гілтон, яка зараховує «Bored Ape» до своєї завидної NFT-колекції, також розповіла про майбутній вихід «Forever Fairytale», де будуть детально описані її стосунки з чоловіком Картером Римом.

На цьому для присутніх все не закінчилося.

Актриса подарувала ведучому «The Tonight Show» Джиммі Феллону і всім присутнім NFT зі своєї колекції.

Last time on Fallon, Paris taught Jimmy what an NFT was. This time she gave NFTs to the whole audience! Bravo Paris for expanding our great community, once again🍷⚔️🕊 https://t.co/22ZL7pcVm6 — Cozomo de’ Medici (@CozomoMedici) January 25, 2022

Коментуючи таку роздачу, Феллон назвав її «першим розіграшем NFT в історії телебачення». Багато людей підхопили його реплікув соціальних мережах і рознесли по соціальних мережах. Дехто відзначає, наскільки велика підтримка Гілтон, і наскільки вона важлива для NFT-простору.