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Інфлюенсерка Періс Гілтон вбачає в метавсесвіті «майбутнє вечірок»

Технології
  • Періс Гілтон увійшла в історію телебачення, коли подарувала всім в програмі «The Tonight Show» безкоштовний NFT.
  • Відома медіа-персона Періс Гілтон продовжує бути основним голосом NFT-простору і отримала масу схвальних відгуків з того часу, як долучилася до цього простору.

Періс Гілтон заявила, що вбачає в метавсесвіті інновацію, яка покращить соціальне життя.

Про це відома інфлюенсерка розповіла, коли з'явилася в понеділок на програмі «The Tonight Show», яку вона використала як платформу, щоб зізнатися у своїй любові до NFT і розкрити подальші плани у цій сфері.

Проте популярна спадкоємиця бачить світле майбутнє не тільки в області цифрових предметів колекціонування.

Також вона вірить у метавсесвіт, концепцію світу віртуальної реальності, яка останніми місяцями набирає обертів і привернула увагу таких платформ, як Meta Platforms (раніше Facebook), Google, Microsoft і постачальника ігор Roblox.

Це 3D-світ, де люди зможуть взаємодіяти, працювати та робити багато інших речей. І Гілтон вважає, що це визначить «майбутнє вечірок».

За її словами, метавсесвіт — це місце, куди люди будуть «виходити» і де будуть взаємодіяти та спілкуватися.

Бізнес-леді вже залишила відбиток у концепції метавсесвіту, адже її віртуальний світ «Paris World» доступний на Roblox. Вона стверджує, що врешті-решт «Paris World» стане свідком великих подій віртуальної реальності, зокрема Суперкубку і Тижня моди в Нью-Йорку.

Гілтон, яка зараховує «Bored Ape» до своєї завидної NFT-колекції, також розповіла про майбутній вихід «Forever Fairytale», де будуть детально описані її стосунки з чоловіком Картером Римом.

На цьому для присутніх все не закінчилося.

Актриса подарувала ведучому «The Tonight Show» Джиммі Феллону і всім присутнім NFT зі своєї колекції.

Коментуючи таку роздачу, Феллон назвав її «першим розіграшем NFT в історії телебачення». Багато людей підхопили його реплікув соціальних мережах і рознесли по соціальних мережах. Дехто відзначає, наскільки велика підтримка Гілтон, і наскільки вона важлива для NFT-простору.

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