Нове міжланцюгове мостове з’єднання між Ethereum та Internet Computer дозволить підтримувати нативні токени ERC20 в мережі ICP. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви хочете дізнатися, як і де можна придбати ICP, ця інформація буде вам у нагоді.

Де можна зараз придбати ICP

Оскільки ICP є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ICP за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ICP прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ICP

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ICP.

Що таке ICP?

Internet Computer — це перший у світі блокчейн, який працює на швидкості Інтернету з необмеженою пропускною здатністю. Також він посідає третє місце за інноваційними технологіями блокчейну (поряд з Bitcoin та Ethereum): по суті, він є комп’ютером з блокчейном, який масштабує обчислення та дані розумних контрактів, запускає їх зі швидкістю Інтернету, ефективно обробляє та зберігає дані, а також надає розробникам потужні фреймворки програмного забезпечення. Зробивши це можливим, Internet Computer дає змогу повністю переосмислити програмне забезпечення і надає революційно новий спосіб створення токенізованих інтернет-сервісів, загальногалузевих платформ, децентралізованих фінансових систем і навіть традиційних корпоративних систем і вебсайтів. Цей проект був заснований у жовтні 2016 року Домініком Вільямсом і викликав значний інтерес з боку криптоспільноти. DFINITY залучила інвестицій на загальну суму 121 мільйон доларів від таких компаній, як Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel, Aspect Ventures, Electric Capital, ZeroEx, Scalar Capital і Multicoin Capital, а також від кількох відомих ранніх прихильників Ethereum.

Чи варто сьогодні купувати ICP?

З огляду на те, що зробити точний прогноз для криптовалюти важко, перед тим як приймати будь-які рішення, які позначаться на ваших фінансах, варто дуже ретельно проаналізувати ринок. Не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни ICP

Wallet Investor свідчить про тенденцію росту цього токена, а в майбутньому передбачає його крах. На сайті прогнозують, що ціна Internet Computer впаде до 2,84 долара, тобто він втратить у вартості 90%. Здається, історія підтверджує такий прогноз. На момент запуску протоколу в травні цього року вартість 1 ICP становила 700 доларів.

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