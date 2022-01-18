Глобальний керівник відділу розподілу активів в компанії Invesco порівнює колосальне зростання біткоїну в 2021 році з фінансовою манією і заявляє, що BTC може знизитися і до жовтня сягнути мінімальних 30 000 доларів.

Інвестиційний стратег Invesco сказав, що цього року ціна біткоїну може впасти нижче 30 000 доларів, якщо криптовалютна бульбашка лопне і піде шляхом інших історичних катастроф, які спостерігалися раніше.

За словами Пола Джексона, глобального керівника відділу розподілу активів інвестиційної компанії, існує шанс, що це станеться, оскільки «манія», яка привела біткоїн до максимальних 69 000 доларів у листопаді, спадає.

У своєму прогнозі «неймовірних, але можливих результатів 2022 року» Джексон стверджує, що в цьому році ціна BTC може в кінцевому підсумку впасти на 45% від свого піку. А оскільки лопання бульбашок відбувається якийсь період, цілком ймовірно, що десь з жовтня вартість флагманської криптовалюти може становити менше 30 000 доларів.

«Масовий маркетинг довкола біткоїну нагадує діяльність біржових брокерів напередодні краху 1929 року», – сказав стратег Invesco.

У посиланні на 1929 рік йдеться про крах фондового ринку, який відбувався на Волл-стріт, починаючи з Чорного четверга 24 жовтня. Потім наступного тижня був Чорний вівторок, коли через різкий розпродаж з ринку зникли мільярди доларів.

«Ми знаємо, чим це закінчилося, і біткоїн вже впав приблизно до 42 000 доларів (станом на 7 січня 2022 року), ретельно слідуючи спадному шляху нашого шаблону манії», – додав він.

Джексон сказав, що, за шаблоном лопання бульбашки, відбувається падіння активу на 45%, що триває протягом 12 місяців після піку цього активу. Він назвав це «типовою фінансовою манією».

У такому випадку, за його припущеннями, ціна біткоїну може впасти до мінімальних 34 000-37 000 доларів до кінця жовтня. Він вважає, що далі, слідуючи історичним моделям бульбашок, BTC, напевно, буде знижуватися і може впасти нижче позначки в 30 тисяч доларів, якщо типові манії продовжаться і триватимуть наступні два роки.

«Отож, на нашу думку, не так вже й складно уявити, що біткоїн впаде нижче 30 000 доларів цього року», — заявив стратег Invesco.

Проте Джексон зауважив, що прогноз може бути неправильним, як і у випадку з минулорічним прогнозом падіння біткоїну нижче 10 000 доларів. За його словами, криптовалюта має «здоровий шанс» скопіювати минулорічний цикл зростання.

На початку минулого тижня біткоїн впав нижче 40 000 доларів, але швидко піднявся і спробував подолати поріг близько 44 000 доларів. Однак ціна цієї криптовалюти слідує за настроями на загальних ринках.

Аналітики відзначили, що біткоїн торгується паралельно з акціями, тобто зниження традиційних активів відображається на цій криптовалюті, або навпаки. Починаючи з кінця минулого року, одним із макрофакторів, що тисне на акції, є рішення ФРС підвищити процентну ставку в першому кварталі. Це, за очікуваннями, відбудеться на початку березня.

На момент написання цього матеріалу біткоїн торгувався десь за 41 685 доларів, тобто за останні 24 години його вартість знизилася майже на 3%.