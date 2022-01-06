Протягом останнього тижня вартість IOTA (MIOTA) колихалася, як на гойдалці. Останні кілька днів криптоваюта зростала, а потім втратила 20% тижневих максимумів, бо негативний тиск на альтернативний блокчейн зростає. Більше того, вартість MIOTA знизилася майже на 13% за останній тиждень. Але які прогнози щодо її довгострокових перспектив? Нижче ми проведемо аналіз, але спочатку зазначимо кілька основних моментів:

На момент написання цього матеріалу IOTA (MIOTA) торгувалася на рівні 1,29 долара, у внутрішньоденній торгівлі втратила майже 5% .

Незважаючи на зниження ціни токену, повідомляють про величезний денний обсяг торгів, який збільшився на 78%.

MIOTA все ще перевищує свої 20- та 50-денні ковзні середні, що свідчить про можливість зростання в найближчій перспективі.

Джерело даних: Tradingview.com

IOTA (MIOTA): цінова поведінка та аналіз

2021 був важливим роком для IOTA (MIOTA). Токен демонстрував неймовірне зростання, і є підстави думати, що 2022 рік не менш успішним. Проте її цінова поведінка протягом останніх кількох тижнів свідчить, що, можливо, будемо спостерігати коливання вартості якийсь короткий час.

Фактично, після того, як MIOTA втратила 20% від тижневих максимумів, спостерігається бічний тренд при торгівлі нею. Проте їй вдалося подолати поріг в 1,129 долара. Зараз спостерігаємо, чи зможе монета подолати опір накладних витрат в 1,6 долара. Але якщо ведмежий тиск триватиме, можливо, токен повернеться до свого рівня підтримки в 0,95 долара.

Чому варто придбати IOTA (MIOTA)

Останнім часом IOTA (MIOTA) зробила кілька важливих кроків. Платформа, яка позиціонує себе як альтернативу традиційним блокчейнам, надала можливості розумних контрактів, що дозволить розробникам створювати DApps за допомогою екосистеми IOTA.

Це величезне досягнення, і ми будемо спостерігати далі, як розробники відреагують на цю новину. Якщо розробники приймуть нововведення і будуть активно ним користуватися (що ймовірно), то IOTA буде зростати, тому її варто зараз придбати.