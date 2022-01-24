Компанія Jane Street активно торгує глобальними акціями, біржовими фондами (ETF), облігаціями та опціонами.

Глобальний маркетмейкер і торгова компанія Jane Street Group, чия присутність на Волл-стріт збільшилася на тлі масового зростання ринку, заявляє, що, на їхню думку, криптоторгівля буде набирати більших обертів.

За даними Bloomberg, в компанії стверджують, що торгівля криптовалютою являє собою «чисту зону зростання», і посилаються на збільшення кількості трейдерів в компанії, які зараз займаються криптовалютою.

Тернер Бетті, один із трейдерів-засновників фірми, останні шістнадцять місяців спостерігав, як десятки співробітників по всьому світу зосередилися на криптоторгівлі. Хоча така кількість ще відносно невелика порівняно з її конкурентами на Волл-стріт, Jane Street каже, що в суміжних сферах, як-от податковий та бухгалтерський облік, відзначається стрибок чисельності співробітників.

Цей постачальник ліквідності заявляє, що попит з боку інституційних інвесторів зростає, незважаючи на те, що біткоїн та інші криптоактиви переживають найгірші втрати починаючи з травня минулого року.

Керівник відділу інституційної стратегії компанії Міна Нгуєн повідомила Bloomberg, що на платформі значно збільшилась кількість запитів.

Їх надсилають відомі менеджери активів, фонди суверенного добробуту, ендавменти та приватні установи добробуту, додала Нгуєн.

За словами Тернера Бетті, ці групи інвесторів, які постійно зростають, прагнуть зайняти гарні позиції на випадок, якщо крипторегулювання у США стане більш чітким і зрозумілим. Він зазначив, що деякі організації, наприклад, фонди суверенного добробуту, хочуть мати прямий контакт з криптовалютами.

Репутація Jane Street зростає завдяки тому, що компанія активно торгує глобальними акціями, корпоративними облігаціями, біржовими фондами (ETF) та опціонами.

На вебсайті компанії зазначено, що вона бере активну участь у понад 5000 ETFs по всьому світу. Також вона використовує суперсучасні технології, щоб скористатися ліквідністю зі своєї книги замовлень у 45 країнах по всьому світу.

Таким чином, криптовалюта є критично важливим сектором, у який варто занурюватися, враховуючи сплеск торгового інтересу до цього сектору, навіть незважаючи на те, що через коливання ринку ціни значно просіли після зоряного 2021 року.

Як повідомляється, окрім торгівлі цифровими активами, ця платформа з Нью-Йорка розглядає інші можливості в ніші обміну децентралізованими фінансами.

Одним із партнерів Jane Street є Robinhood Markets LLC.