Kava стрімко зростає і здорожчала на 10% за 24 години
Kava — це міжланцюгова платформа кредитування DeFi, яка дозволяє користувачам брати в позику стейблкоіни USDX, а також вносити на рахунок різноманітні криптовалюти, щоб отримувати з них прибуток. Kava зросла на 10,22% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Kava, і чи гарна це довгострокова інвестиція, а також де зараз найкраще придбати криптовалюту, читайте далі, ця інформація саме для вас.
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Що таке Kava?
Центр децентралізованих фінансів Kava працює як децентралізований банк для цифрових активів і надає користувачам доступ до низки децентралізованих фінансових послуг, зокрема до його нативного стейблкоіну USDX, який прив'язаний до долара, а також до синтетичних та похідних інструментів. За допомогою Kava користувачі можуть брати в позику токени USDX під заставу, використовуючи для цього свої криптоактиви.
Kava створили на базі блокчейну Cosmos, і ця платформа використовує систему забезпеченої боргової позиції (CDP), щоб гарантувати, що позики стейблкоінів завжди достатньо забезпечені. Якщо позичальник не може забезпечити заставу вище необхідного порогового значення, модуль ліквідатора Kava вилучає заставу з проблемних CDP і надсилає її в модуль аукціону для продажу.
На додаток до стейблкоіну USDX, блокчейн Kava також має нативний токен KAVA. Це функціональний токен, який використовують при голосуванні за пропозиції щодо управління, а також він функціонує як резервна валюта, коли система має недостатнє забезпечення.
Чи варто купувати Kava сьогодні?
Перш ніж інвестувати в Kava, ознайомтеся з думками аналітиків та ринковими прогнозами, а також проведіть глибокий аналіз ринку. Ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. Ставтеся з недовірою до інвестиційних порад.
Прогноз ціни Kava
За даними TradingBeasts, Kava не є гарною інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що до кінця 2023 року нинішня ціна Kava в 4,82 долара впаде до позначки 3,53.
Kava в соціальних мережах
stop belirleyiniz pic.twitter.com/aFxxJ1AH2m
— fiboborsa 🇹🇷🏹🎯🕊 (@fiboborsa) January 4, 2022