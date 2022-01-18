Вуд говорить, що технологія блокчейн разом із секвенуванням ДНК, зберіганням енергії, штучним інтелектом і робототехнікою входять до п'ятірки головних тенденцій.

Вона стверджує, що DeFI і NFT зросли до великих масштабів у 2021 році і цього року можуть продовжити рухатися по цій траєкторії.

Засновник і головний виконавчий директор ARK Invest Кеті Вуд каже, що технологія блокчейн є однією з п’яти головних тенденцій, за якими буде стежити її інвестиційний фонд у 2022 році.

Знаменитий інвестор, чиї ставки на біткоїн і Tesla принесли величезний прибуток, вважає, що дві тенденції в технологічному просторі блокчейну, які, ймовірно, продовжуватимуть притягувати інвесторів, — це децентралізовані фінанси (DeFi) і невзаємозамінні токени (NFT).

Про це Вуд заявила журналу TIME.

У 2022 році блокчейн продовжить бути «великим трендом»

Коли Вуд запитали про те, за якими тенденціями Ark Invest буде стежити цього року, вона вказала на «п’ять інноваційних платформ». За її словами, це сфери, які її фонд глибоко досліджує, і які, як видно, «масштабуються в геометричній прогресії».

Вона стверджує, що секвенування ДНК — це інновація, яка змінить систему охорони здоров’я, а ще одна платформа, за якою вони уважно стежать, — це Robotics, «напрочуд адаптивна робототехніка», — додала вона.

Зберігання енергії – це ще одна велика тенденція, якою цікавиться інвестиційний фонд у 2022 році, і генеральний директор Ark Invest віддає перевагу електромобілям, а не газовим авто. В цій категорії лідирує Tesla, а інші автовиробники, як-от Rivian, GM та Ford, також відчують значний попит у 2022 році.

Також цей інвестиційний фонд бачить широкі можливості в просторі штучного інтелекту, а також в блокчейн-технології.

Кеті Вуд сказала журналу TIME, що, ймовірно, децентралізовані фінанси та невзаємозамінні токени будуть продовжувати приваблювати інвесторів. Вона вважає, що однією з тенденцій 2022 року стане DeFi, який заволодіє значною частиною ринку, де зараз переважає традиційний фінансовий сектор.