О'Лірі стверджує, що багато суверенних фондів прагнуть інвестувати в операції з видобутку біткоїнів, і що наступні два-три роки може спостерігатися значний наплив у цей сектор.

Також він вважає, що інституційні органи зацікавлені в компаніях, які дотримуються державних та місцевих нормативних актів.

Він додав, що цього року він сам може почати займатися видобутком криптовалют.

Зірка «Shark Tank» Кевін О'Лірі позитивно ставиться до видобутку біткойнів як до інвестиційної стратегії і говорить, що цього року, ймовірно, розпочне власну операцію з майнінгу.

Канадський бізнесмен поділився своїми планами в інтерв'ю з Ентоні Помпліано і зазначив, що протягом наступних двох-трьох років величезний потік капіталу, ймовірно, хлине на видобуток біткоїну.

О'Лірі каже, що йому вдалося поспілкуватися з інвесторами із різних юрисдикцій, особливо на Близькому Сході, і висновки, які він зробив після цих подорожей, полягають в тому, що багато людей розглядають можливість інвестування у видобуток біткоїнів через власні суверенні фонди.

Голова O'Shares Investment Advisors прогнозує, що більшість країн врешті-решт почнуть видобувати біткоїн, і каже, що компанії захочуть робити це таким чином, щоб підтримувати екологічну стабільність. Він стверджує, це робитимуть тому, що фонди захочуть уникнути недавніх суперечок стосовно видобутку біткоїнів.

«Як тільки суверенний фонд вирішить, що він готовий інвестувати в біткоїн, він буде видобувати його стабільно та етично», – сказав він.

О'Лірі зазначає, що вимоги ESG (довкілля, соціальна сфера та управління) та інші питання дотримання є головними в списку для цих інвесторів. Окрім того, перед тим, як зібратися інвестувати в майнінг, він буде обдумувати нефінансові фактори.

Також О'Лірі зазначив, що такого підходу він намагатиметься дотримуватися і коли буде вирішувати, як саме інвестувати в сектор.

Знаменитий інвестор також розповів, що він уже давно планує запустити операцію з майнінгу криптовалют і зазначив, що «ймовірно, зробить це в цьому календарному році».

Як говорить О'Лірі, щоб залучити інвесторів, компанії з видобутку криптовалют мають дотримуватися нормативних вимог. Також вони повинні пересвідчитися, що залучають місцеві громади, і чітко розуміти, як вони можуть повернути громаді частину прибутку.

Він також зазначив, що протягом наступних кількох років потоки інституційного капіталу будуть надходити в майнінг криптовалют. Проте, він вважає, що такі потоки коштів можуть надходити лише в тому випадку, якщо інвестори розумітимуть, що BTC отримує капітал від компаній, які дотримуються всіх нормативних вимог.

Інвестори повинні розглядати видобуті монети як частину балансу певної майнінгової компанії, і завдяки цьому інституційні установи та фонди будуть впевнені в купівлі та утриманні криптоакцій.

Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain і Hut 8 Mining є одними з головних майнінгових компаній, чиї акції значно зросли, коли ціна біткоїну підскочила до нового рекордного максимуму в 2021 році.