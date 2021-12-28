Лорд Гаммонд попередив, що криптовалюта як інвестиція не дуже підходить для роздрібних інвесторів

Як повідомляється, колишній канцлер скарбниці Великої Британії лорд Філіп Гаммонд попередив потенційних інвесторів, щоб ті з обережністю ставилися до інвестицій у криптовалюти. В неділю у розмові з The Mail колишній міністр кабінету міністрів Великої Британії поділився своїми думками про те, чи варто людям інвестувати в криптовалюту чи ні.

Колишній британський політик пояснив, що інвестиції в криптовалюту все ще не підходять для роздрібних інвесторів, і зазначив, що ті люди, хто вкладає свої гроші в цифрові активи, мають мішки грошей. Він додав, що такі інвестори ставляться до криптовалюти скоріше як до азартної гри, аніж як до серйозних інвестицій.

«Якби мене запитав хтось із моєї родини, гадаю, я б звернув їхню увагу на той факт, що зараз все частіше великі й авторитетні розпорядники активів зондують цей ґрунт і вони вкладають лише мізерну частину своїх активів у цей дуже мінливий клас активів» , – сказав лорд.

Робота з британським криптостартапом Copper

Варто зазначити, що, незважаючи на позицію лорда і на те, що це йде дещо всупереч його недавнім висловлюванням, колишній канцлер Великої Британії має певне відношення до криптовалютного сектору. На початку цього року лорд Гаммонд приєднався до компанії Copper, що займається зберіганням цифрових активів та інституційними інвестиціями, де зайняв там посаду старшого радника. Його завданням є давати стратегічні поради, щоб штовхати компанію до глобальної експансії, а також щоб просувати Велику Британію як глобального лідера в технології цифрових активів.

Лорд виправдовував свою участь у цьому проєкті тим, що, за його словами, він не приєднався б до компанії вартістю 3 мільярди доларів, якби вона прагнула інвестувати в криптовалюту. Він додав, що його єдиною метою є доносити людям інформацію і підвищувати їхню обізнаність стосовно криптовалют.

«Моя робота у Copper полягає в тому, щоб підняти резонанс у цій дискусії щодо криптовалют і переконатися, що люди усвідомлюють, що тут є величезні можливості», — пояснив він.

Звіт про фінансову стабільність Банку Англії

Коментарі Гаммонда про криптовалюту з’явилися незабаром після того, як Банк Англії попередив про зростання інтересу до криптовалютних ринків. Нещодавно оприлюднили звіт про фінансову стабільність, де Центральний банк Великої Британії вказав на потенційний вплив криптоактивів на стабільність фінансової системи країни. У банку зазначили, що зростання ринку, яке за перші 11 місяців року збільшилося більше ніж на 200%, може створити проблеми.

Крім того, Банк Англії зазначив, що темпи зростання цих активів є тим фактором, що стимулює їхню інтеграцію у великі фінансові системи. Такий скептицизм щодо криптовалют зміцнив зауваження, що минулого місяця зробив керівник банку Ендрю Бейлі, який розкритикував рішення Сальвадору прийняти біткоїн як легальну валюту.

«Мене турбує те, що країна обирає його як національну валюту. А найбільше мене хвилює те, чи розуміють громадяни Сальвадору природу та нестабільність валюти, якою вони користуються», – сказав він.