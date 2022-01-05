Кріс Джанкарло стверджує, що Конгрес повинен розглянути можливість створення єдиної організації, як-от криптобюро, що регулює криптовалюти.

У 2022 році криптоіндустрія очікує, що у США та по всьому світу приймуть чіткі нормативно-правові акти; а дехто, наприклад, генеральний директор криптобіржі FTX, відзначає, що це буде передвісником того, що в цьому секторі буде ще більше інституційного капіталу.

Враховуючи те, що сталося у 2021 році, наступні кілька місяців можуть стати вирішальними. Адже минулого року сформували президентську робочу групу, яка займається криптовалютами, а потім на Капітолійському пагорбі відбулися слухання керівників криптовалют за участю юристів.

Хоча криптогалузь налаштована оптимістично і сподівається, що завдяки усім цим крокам ситуація проясниться, та деякі спостерігачі вважають, що той підхід до цієї теми, який демонстрували протягом останніх кількох місяців, був лише «захисним та реакційним».

Такої думки дотримується Кріс Джанкарло, колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), який прокоментував загальний клімат регулювання криптовалют у США під час виступу в Американському інституті підприємництва.

Джанкарло посперечався з адміністрацією Байдена через випуск минулорічного звіту про стейблкоіни.

За його словами, регулятори не працюють, якщо показання зі спеціального звіту робочої групи свідчать про те, що влада більше зосереджена на тому, щоб виявити, який негативний вплив може мати криптосектор, замість того, щоб дивитися, які позитивні наслідки він може мати для інновацій, за умови якщо криптосектор регулюється «належним чином».

Колишній голова CFTC зазначив, що якщо не займати проактивну позицію щодо питання регулювання криптовалют, то всі зусилля здобути фінансову інклюзивність можуть піти нанівець.

Колишній глава CFTC також вважає, що належне регулювання з'явиться, коли адміністрація працюватиме над створенням нового агентства, яке займатиметься виключно криптоіндустрією. Він виступає за законопроєкт Конгресу, згідно з яким криптовалюти мають регулюватися органом, який спільно контролюють SEC і CFTC.

Ця ідея, як говорять у криптопросторі, може спрацювати, і результатом стане те, що дві державні установи будуть одинаково розглядати один клас активів, тобто їхні підходи не будуть різнитися.

Джанкарло стверджує, що таке криптобюро буде регулювати криптовалюти в цілому, а не там, де CFTC і SEC займають різні регуляторні позиції.