Наразі Kraken працює над тим, щоб визначити ліквідаційну вартість NFT, щоб використовувати NFT для забезпечення позик

Платформи для торгівлі цифровими активами є передовиками у просторі NFT, вони відкривають торговельні майданчики для NFT. Минулого тижня американська криптобіржа Kraken оголосила про плани запустити свій власний майданчик для NFT. У розмові з Емілі Чанг з Bloomberg Technology Джессі Павелл, генеральний директор Kraken, заявив, що його біржа працює над створенням платформи, яка дасть інвесторам доступ до постійно зростаючого ринку NFT.

У статті в Bloomberg, яку опублікували сьогодні, розкриваються подробиці запланованого запуску. За повідомленням Bloomberg, засновник біржі Павелл сказав, що торговельний майданчик, що вони пропонують, зацікавить інвесторів, які прагнуть чогось більшого, аніж просто колекціонувати предмети цифрового мистецтва. Він пояснив, що цей майданчик надаватиме послуги зберігання, а також додатково дасть змогу користувачам брати позики залежно від того, якими цифровими предметами колекціонування вони володіють.

NFT мають інші корисні функції, окрім естетичної цінності

Павелл розповів, що Kraken працює над системою, яка полегшить здійснення таких транзакцій. Перш ніж дати в позику гроші, біржа спочатку визначить ліквідаційну вартість предметів цифрового мистецтва.

«Якщо ви внесете CryptoPunk на Kraken, ми хочемо мати можливість відобразити вартість цього активу на вашому рахунку. Раптом ви захочете скористатися ним як заставою для позики», – сказав він.

Генеральний директор також розповів про етапи розвитку NFT і зазначив, що ці токени не з'явилися вчора, хоча знадобився певний час, щоб вони набули поширення. Раніше предмети цифрового мистецтва в першу чергу цікавили колекціонерів, їх просто показували на виставках або хизувалися ними, а зараз, за словами Павелла, ці активи розвиваються і в новому році отримають інші корисні функції. Тобто NFT можна буде використати в якості застави для позики криптовалют або стейблкоїнів.

«Перша фаза була спекуляцією, друга фаза – купівля предметів мистецтва та підтримка художників, третя фаза – функціональне використання NFT», – зауважив Павелл.

Пропонуючи NFT як заставу для позики, Kraken наслідує платформу криптовалютного кредитування Nexo, яка минулого тижня оголосила про запуск відділу кредитування. Антоні Тренчев, генеральний директор платформи Nexo, заявив, що найближчими днями такі кредитні сервіси, як Nexo, гратимуть величезну роль в отриманні цінності від NFT, при цьому власникам не доведеться обов'язково відмовлялися від володіння своїми активами.

Криптобіржі люблять NFT

Можливо, Kraken знайшов час, щоб розробити власну концепцію торговельного майданчику для NFT, але така ідея назріла вже давно. Ця біржа вже кілька місяців вивчає простір NFT, і вони опублікували низку звітів, наприклад, було встановлено домінування NFT-проєктів у роботі Ethereum.

Інші криптовалютні біржі, які є конкурентами Kraken, (серед яких Binance і FTX) вже запустили торговельні майданчики, а Coinbase розширює свій список очікування, запланувавши запуск власного майданчика на наступний рік. Усе це відбувається, тому що ці централізовані організації прагнуть конкурувати з домінуючим торговельним майданчиком OpenSea, де немає функції зберігання NFT.