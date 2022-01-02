Інтерес до блокчейн-проєктів рівня 1 зростає з кожним днем, і не важко зрозуміти чому. Ці проєкти в майбутньому стануть величезними. Розглянемо деякі важливі моменти:

Ланцюги рівня 1 вирішують проблеми масштабованості технології блокчейн.

Також вони пропонують своїм користувачам кращі комісії, швидкість та ефективність.

Хоча спостерігається збільшення кількості нових блокчейн-проєктів рівня 1, та є серед них декілька, які дійсно виділяються.

Нижче пропонуємо трійку найкращих, на наду думку, блокчейн-проектів рівня 1, які можна придбати на початку 2022 року.

Багатокутник (MATIC)

Polygon (MATIC) (раніше відомий як Matic Network) — це проєкт, що запустив структурований інструмент для вирішення питання масштабованості Ethereum. Його розробили, щоб створити ефективну, недорогу та швидку інфраструктуру блокчейну.

Джерело даних: Tradingview.com

На момент написання цього матеріалу його нативний токен MATIC продавався за 2,62 долара. Минулого року Polygon (MATIC) зріс на 13 000%, і в 2022 році ця валюта може здорожчати ще більше, адже настрої інвесторів до блокчейнів рівня 1 зростають.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) є королем блокчейнів рівня 1. Дійсно, ця платформа зустріла жорстку конкуренцію з боку інших нових гравців, але все ще залишається гідною інвестицією завдяки її величезній інфраструктурі.

У мережі Ethereum запустили понад 4000 проєктів, і, крім того, ETH є другою за величиною криптовалютою після Bitcoin. Тому варто звернути на неї увагу. На момент написання цієї статті ETH торгувався на рівні близько 3794 долари. Хоча зараз він торгується трохи нижче максимумів 2021 року, та за рік ETH зріс на 405%.

Solana (SOL)

Напевно, Solana (SOL) є однією з найбільш перспективних альтернатив Ethereum. Ця мережа обіцяє кращу швидкість, низькі комісії та можливість взаємодії між мережами. Таким чином, наразі він має велику повагу та підтримку в криптопросторі, яка постійно зростає.

Також спостерігається зростання кількості проєктів, які запускаються в мережі Solana. Тільки цього року його нативний токен SOL зріс на 12 000%. На момент написання статті монета торгувалась за 176 доларів.