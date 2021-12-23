Загалом за останні роки ринок криптовалют зазнав експоненційного зростання. І можна подумати, що існує не так багато монет, які мають потенціал для росту, і якими інвестору було б вигідно скористатися. Але це неправда. Є певні монети, які, здається, не попадають на радар інвесторів, і тому їх страшенно недооцінюють. Ось деякі моменти, які варто враховувати:

Як правило, монети з низькою ринковою капіталізацією ще мають куди рости.

Такі валюти можуть бути відносно новими проектами блокчейну або вже мати певну історію і виходити зараз на новий виток.

Незважаючи на низьку ринкову капіталізацію, такі монети також повинні мати довгострокову внутрішню вартість.

Отож, якщо ви бажаєте знайти наступну вигідну криптовалюту, ось кілька вартих уваги монет, ринкова капіталізація яких становить менше ніж 500 млн доларів США:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) — це розважальна платформа, яка надає децентралізовану платформу для людей, щоб ті могли публікувати та продавати свої розваги. Це може бути музика, відео, ігри чи будь-що інше. Насправді це перша така платформа на блокчейні, і, як не дивно, Ultra знаходиться на радарі інвесторів протягом досить тривалого часу.

Джерело даних: Tradingview.com

Однак це триватиме недовго. Фактично, на момент написання статті обсяг торгівлі цієї валюти за 24 години зріс майже на 30%. Ринкова капіталізація становить 440 млн доларів, а ціна дорівнює 1,58 долара за монету.

EverRise (RISE)

EverRise (RISE) — це блокчейн-проект, що створили для забезпечення більшої безпеки в децентралізованих фінансах. Проект також прагне створити інноваційну систему DApps для прискорення доступу до DeFi по всьому світу.

Це дуже перспективна ініціатива, але вона залишається дуже недооціненою. На момент публікації ринкова капіталізація монети становила близько 55 млн доларів. Ціна за монету дорівнювала 0,0009016 долара.