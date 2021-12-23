Кращі криптовалюти, щоб придбати та утримувати принаймні 1 рік
Існує багато спекулятивних криптоактивів, зокрема монети-меми тощо. Але є також кілька монет, в основі яких лежить солідна база. Зазвичай це ті монети, які в майбутньому стануть потужними і будуть стимулювати зростання та інновації в галузі криптовалют. Розглянемо декілька причин, чому зараз найкращий час для купівлі.
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По-перше, за останній місяць криптовалюти зазнали корекцій на всіх ринках, і більшість активів торгуються зараз на низькому рівні.
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Цілком ймовірно, що на початку 2022 рок більшість криптоактивів почнуть зростати.
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Якщо ви не придбаєте криптовалюту зараз, ціни виростуть дуже швидко.
Отож, зараз є багато монет, які можна купити і утримувати принаймні протягом року, серед яких найбільш популярні наведені нижче.
Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) посідає друге місце серед криптовалют за розміром ринкової капіталізації, відразу після Bitcoin. Але Ethereum – це набагато більше, ніж криптовалюта. Цей блокчейн забезпечує роботу багатьох інноваційних блокчейн-проектів, зокрема DeFi і DApps.
Джерело даних: Tradingview.com
Дійсно, за оцінками, щонайменше 90% усіх топових блокчейн-проектів побудовано на базі Ethereum. Окрім того, очікується, що блокчейн перейде від дорогого алгоритму консенсусу proof-of-work до алгоритму proof-of-stake. Це сприятиме активній діяльності розробників. Зараз Ethereum (ETH) торгується на рівні 3950,25 долара, що значно нижче від максимуму в 4600 доларів.
Terra (LUNA)
Terra (LUNA) — це мережа стейблкоїнів, яку створили, щоб сприяти росту стабільних в ціні глобальних платіжних систем. Її запустили у 2019 році, і з того часу вона значно виросла, і за ринковою капіталізацією зараз входить в топ-10 криптовалют.
Очікується, що Terra зазнає бурхливого зростання в майбутньому, адже додатки для стейблкоїн набувають поширення. На момент публікації його нативний токен LUNA, який також є стейблкоїном, торгувався за 91,73 долара.