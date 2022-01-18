Кращі криптовалюти, які можна зараз купити за копійки

Головна хитрість, що допомагає заробити гроші на криптовалюті або на будь-яких інших інвестиціях, часто полягає в тому, щоб долучитися до проєкту на його ранніх етапах, коли актив торгується ще за заниженою вартістю. Звичайно, не всі криптовалюти з тих, що коштують зараз копійки, принесуть вам гроші; деякі з них просядуть навіть більше. Та якщо ви шукаєте вигідну інвестицію, цього року можна придбати декілька криптовалют, які коштують копійки, але можуть принести дивовижні результати. Чому варто зробити це:

Як правило, криптовалюти, які коштують зараз копійки, торгуються за зниженою вартістю і мають солідний потенціал зрости і стати великими.

Окрім того, отримати такі криптоактиви можна, як правило, за невелику суму, тому можна почати навіть з невеликим бюджетом.

Також ці криптовалюти мають велику внутрішню цінність, тому, якщо ви будете достатньо терплячі, завжди зможете отримати з них гарні прибутки.

Нижче наводимо список із трьох найкращих криптовалют, що коштують копійки, які можна купити прямо зараз і утримувати їх у 2022 році:

VeChain (VET)

VeChain (VET) — платформа для розумних контрактів корпоративного рівня, яка запустили ще у 2015 році. Протягом багатьох років цей проєкт демонстрував колосальне зростання.

Джерело даних: Tradingview.com

На даний момент його ринкова капіталізація становить близько 4,9 мільярда доларів, що свідчить про те, що в майбутньому вона буде збільшуватися. На момент написання цього матеріалу його нативний токен VET торгувався за 0,0765 долара.

Reserve Rights (RSR)

Reserve Rights (RSR) — це платформа для стейблкоінів, що використовує два токени, яку створили, щоб допомогти криптотрейдерам керувати волатильністю на ринку. Цей проєкт досить новий, його запустили у 2019 році, але він має великі перспективи. На даний момент ринкова капіталізація RSR становить 340 мільйонів доларів. Криптовалюта торгується на рівні близько 0,02586 долара.

REEF (REEF)