Кращі міжланцюгові токени DEX, які можна придбати сьогодні

Децентралізовані біржі (DEX) стали досить популярними в криптопросторі, частково це сталося завдяки безпеці та конфіденційності, які вони пропонують. Однак, сама ідея міжланцюгових DEX вражає. Вони дають змогу інвесторам обмінюватися криптоактивами на різних блокчейнах, при цьому не треба платити високі комісії за газ. Нижче розглянемо, чому ці біржі мають важливе значення:

DEX пропонують транзакції без зберігання токенів, та для яких не потрібен дозвіл, і це робить біржі більш безпечними та приватними.

Також ці біржі дуже масштабовані і, ймовірно, в майбутньому можуть стати такими ж лідерами, як і централізовані біржі.

Найбільша проблема DEX — підтримка високої ліквідності, та за допомогою міжланцюгових платформ можна вирішити цю проблему.

Якщо ви вірите в міжланцюгові біржі та в їхнє майбутнє, пропонуємо вам два токени, які варто розглянути і придбати, якщо маєте таке бажання.

1Sol (1SOL)

1Sol (1SOL) — це агрегатор DEX, який працює на різних ланцюгах, щоб знайти та звести в одне місце доступну ліквідність. Це власний агрегатор DEX для Solana, який створили, щоб зменшити плату за газ, ковзання та щоб підвищити швидкість транзакцій.

Джерело даних: Tradingview.com

Цей протокол також сподівається задовольнити попит на агрегатори DEX на Solana. Нативний токен управління цієї платформи називається 1SOL. На момент написання цієї статті токен торгувався за 1,06 долара. Також 1SOL має повністю розбавлену ринкову капіталізацію близько 105 мільйонів доларів і величезний потенціал для зростання.

SolanaX (SOLD)

SolanaX (SOLD) — це міжланцюговий автоматизований протокол маркет-мейкерів, який створили для полегшення швидких обмінів криптовалютами, і щоб це можна було робити без дозволів і децентралізованим способом. Платформа побудована на бізі Solana, але також взаємодіє з ланцюгом Ethereum. Це робить її універсальною біржою DEX, яка має підвищену ліквідність, низькі торгові комісії та більш високу швидкість транзакцій.

SolanaX також прагне створити повну екосистему DeFi-додатків, зокрема повністю децентралізований протокол аукціону, ринок прогнозів SolanaX тощо. На момент написання цієї статті його нативний токен SOLD продавався за 0,1061 долара.