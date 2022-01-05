Якщо ми чогось і навчилися, спостерігаючи ринок криптовалют у 2021 році, так це того, що до криптопроєктів варто долучатися на самому початку. Блокчейн-проєкти, як правило, зазнають вибухового зростання, і ті, хто інвестував в них на ранніх етапах, зазвичай отримують найбільшу винагороду. Хоча певні ризики й існують, та нижче розглянемо причини, з яких варто купувати нові та майбутні криптопроєкти:

Ви входите в проєкт, поки ціна ще низька, і в майбутньому зможете отримати прибутки, якщо ця криптовалюта вибухне.

Оскільки на початку ціна ще низька, існує дуже малий ризик, що вона знизиться ще більше, порівняно з активами, які вже досягли розквіту.

Ймовірно, в майбутньому більшість нових криптопроєктів матимуть певні досягнення, і це підвищить їхню вартість.

Отож, якщо ви шукаєте для інвестицій нові та майбутні криптопроєкти, у нас є два варіанти, які варті вашої уваги:

Pulse Prediction Markets (PULSE)

Pulse Prediction Markets (PULSE) — це інноваційний децентралізований додаток (DApp), побудований на екосистемі NEAR. Додаток створили, щоб використовувати можливості Flux Oracle для вирішення поширених проблем ринку прогнозування та для забезпечення доступних та ефективних платформ для користувачів. Трейдери, які використовують Pulse DAO, керують цим проєктом, а PULSE, нативний токен управління, використовують, коли приймають адміністративні рішення.

Джерело даних: Tradingview.com

Хоча Pulse є одним з основних проєктів NEAR, та він все ще знаходиться на початковій стадії, тому має чудовий потенціал для майбутнього зростання. На момент публікації цього матеріалу він торгувався за 0,1589 долара і за 24 години зріс майже на 25%.

Bit Hotel (BTH)