Binance Smart Chain (BSC) — це платформа розумних контрактів, метою якої є надати розробникам екосистему, необхідну для створення децентралізованих додатків (DApps). Протягом останнього року BSC значно зріс, і він продовжує залучати низки цікавих проєктів. Нижче розглянемо деякі з його особливостей:

Творці Binance Smart Chain сподіваються надати низьку плату за газ і високу швидкість, щоб стати конкурентом Ethereum, найбільшої платформи розумних контрактів у світі.

Цю мережу створили на доповнення до Binance Chain (BC), щоб забезпечити великий обсяг торгів та високу ліквідність.

BSC приваблює розробників своїми новітніми та інноваційними блокчейн-проєктами, які обіцяють багато перспектив.

Якщо плануєте інвестувати в токени, які побудовані виключно на ланцюжку Binance Smart, вам ідеально підійдуть варіанти, зазначені нижче:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) — автоматизований протокол маркет-мейкера DeFi, який дозволяє криптоінвесторам миттєво обмінюватися широким спектром активів. Також ця платформа дає вам можливість отримувати прибуток завдяки ліквідності і прибутків від фермерства. Після того, як у 2020 році його запустили на базі BSC, PancakeSwap буквально вибухнув.

Джерело даних: Tradingview.com

Відповідно до місії BSC ця платформа пропонує чудову швидкість, безпечні транзакції та низьку плату за газ. На момент публікації матеріалу CAKE, нативний токен управління, продавався за 12,33 долара. Також ринкова капіталізація CAKE становить близько 3,1 мільярда доларів, і він входить до 55 найкращих криптоактивів за ринковою капіталізацією.

Венера (XVS)

Venus (XVS) — це синтетичний стейблкоін, який одночасно є алгоритмічним протоколом грошового ринку. Платформа, побудована на базі BSC, дозволяє користувачам давати та брати в позику криптоактиви, сплачуючи при цьому низькі комісії.

Ця платформа також дає вам можливість карбувати стабільні монети VAI. На момент публікації цього матеріалу XVS, нативний токен управління Venus, продавався за 15,74 долара. Ринкова капіталізація токена також становила близько 186 мільйонів доларів.