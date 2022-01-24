Майкл Бучелла з компанії BlockTower Capital оптимістично налаштований щодо криптовалют і стверджує, що волатильність біткоїну, Ethereum чи інших криптовалют зовсім не викликає подив.

Оскільки ціна біткоїну різко впала до мінімумів, які востаннє спостерігалися в липні 2021 року, криптоінвестор і генеральний менеджер BlockTower Capital Майкл Бучелла каже, що роздрібні торговці повинні скористатися цією можливістю і знову зайти на ринок.

Також підприємець стверджує, що, хоча волатильність залишається ключовою проблемою для деяких інвесторів, та вона не повинна бути несподіванкою для ринку, адже цей клас активів все ще дозріває.

Незважаючи на «вибух» цін, який спричинив падіння еталонної криптовалюти більше ніж на 50% від її історичного максимуму, інвестор каже, що перспективи біткоїну на майбутнє яскраві.

В інтерв’ю каналу CNBC, яке записали раніше, Бучелла зазначив, що криптовалюти, ймовірно, отримають новий імпульс, адже загальні ринки прагнуть відновитися від останнього розпродажу. За його словами, на настрої інвесторів продовжують впливати очікування підвищення процентних ставок від ФРС та інших центральних банків.

Проте, оскільки ліквідність у криптовалютах доступна цілодобово, без вихідних, керівник BlockTower Capital вважає, що тенденція до зростання збільшується і дозволить утримати ціну біткоїну вище довгострокового бичачого тренду. Він сказав, що флагманська криптовалюта «впевнено перебуває в режимі зростання», навіть якщо вона торгується паралельно іншим на ринку ризикованих активів.

Щодо питання волатильності, Бучелла вказує, що біткоїн та інші криптовалюти – це «молодий клас активів». У такому випадку різкі коливання цін, що спостерігалися протягом багатьох років, не повинні викликати «багато подиву».

Також він стверджує, що деградація, яка спостерігається протягом останніх кількох місяців, виникла через різке зростанням біткоїну та Ether в першій половині 2021 року. Він каже, що стрибок цін, завдяки якому монети сягнули рекордних позначок, відбувся скоріше за рахунок створення вартості, а не фундаментального зростання.

Проте він бачить, що криптовалюта прискорюється на тлі фундаментального зростання, адже ринкові структури відновлюються.

Окрім того, аналітик говорить, що криптовалюта добре трималася, зіштовхнувшись з масовим розпродажем, порівняно з деякими традиційними активами на ринках IPO та SPAC, які впали на 80% за останні кілька тижнів.