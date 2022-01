Криптовалюти продовжують протистояти низхідному тиску, адже настрої на ринку акцій впливають і на криптоактиви.

Популярний криптоаналітик і трейдер Майкл ван де Поппе окреслив наступні можливі кроки для декількох альткоїнів, зокрема Polygon (MATIC), Fantom (FTM) і Enjin Coin (ENJ).

Також аналітик висвітлив технічні перспективи для двох інших альткоїнів: Woo Network (WOO) і Verasity (VRA).

Ван де Поппе вважає, що флагманська криптовалюта може підскочити, але потенціал біткоїну обмежується 46 000 доларів. Це випливає із факту, що криптовалюті вдалося піднятися вище 40 тисяч доларів після короткого падіння до мінімальних 39 600 доларів у понеділок.

Повертаючись до альткоїнів, аналітик стверджує, що ціна Fantom може знову піднятися і перевищити основні рівні підтримки. Він вважає, що пара FTM/BTC є ознакою стійкого зростання, і відзначає, що 0,0005 BTC є гарною точкою входу для цієї монети.

Майкл ван де Поппе вважає, що FTM, а також Cosmos (ATOM) і Chainlink (LINK) є одними з тих альткоїнів, які останнім часом продемонстрували величезну міць. Він каже, що якщо ціна біткоїна «закріпиться», то FTM стане одним із альткоїнів, на які варто звернути увагу.

