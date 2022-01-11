Криптовалюти продовжують протистояти низхідному тиску, адже настрої на ринку акцій впливають і на криптоактиви.

Популярний криптоаналітик і трейдер Майкл ван де Поппе окреслив наступні можливі кроки для декількох альткоїнів, зокрема Polygon (MATIC), Fantom (FTM) і Enjin Coin (ENJ).

Також аналітик висвітлив технічні перспективи для двох інших альткоїнів: Woo Network (WOO) і Verasity (VRA).

Ван де Поппе вважає, що флагманська криптовалюта може підскочити, але потенціал біткоїну обмежується 46 000 доларів. Це випливає із факту, що криптовалюті вдалося піднятися вище 40 тисяч доларів після короткого падіння до мінімальних 39 600 доларів у понеділок.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1480632972021747719

Fantom (FTM) – ось на кого варто звернути увагу

Повертаючись до альткоїнів, аналітик стверджує, що ціна Fantom може знову піднятися і перевищити основні рівні підтримки. Він вважає, що пара FTM/BTC є ознакою стійкого зростання, і відзначає, що 0,0005 BTC є гарною точкою входу для цієї монети.

Майкл ван де Поппе вважає, що FTM, а також Cosmos (ATOM) і Chainlink (LINK) є одними з тих альткоїнів, які останнім часом продемонстрували величезну міць. Він каже, що якщо ціна біткоїна «закріпиться», то FTM стане одним із альткоїнів, на які варто звернути увагу.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already. I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022

Polygon (MATIC)

Аналітик стежить і за Polygon, ще однією монетою, яка у 2021 році колосально зросла, але зіткнулася з тиском після того, як у грудні почалася корекція на загальному ринку криптовалют.

Ван де Поппе заявляє, що MATIC має потенціал для ще одного бичачого прориву, якщо його ціна подолає ключову зону опору на рівні 2,15-2,20 долара.

ENJ і WOO також виглядають гідно

Що стосується Enjin Coin (ENJ), криптостратег зазначає, що під час розширеної корекції бики дивляться на два критичних рівня підтримки. Перший знаходиться в районі 2,20 долара, а другий може бути десь близько 1,90.

Він зазначає, що якщо ціни утримаються вище цих двох якорів, ENJ може почати зростати.

Він стверджує, що ENJ має «дві значні зони підтримки», зони, які він «особисто хотів би довго шукати».

Далі йде WOO, нативний токен мережі Woo. За словами ван де Поппе, вартість токена, скоріше за все, вибухне, якщо він подолає біткоїн. На даний момент вартість пари WOO/BTC становить 0,00002214 BTC, за останні 24 години альткоїн впав на 2,4% порівняно з найдорожчою криптовалютою.

Незабаром вартість Verasity (VRA) може піднятися до 6800 сатоші

Проте трейдер зазначає, що монета неодноразово пробувала подолати ключову зону пропозиції, і існує потенціал для бичачого тренду, якщо завдяки покупцям мінімальна ціна буде підніматися вище і вище.

Ще один альткоїн, який знаходиться у списку аналітика потенційних переможців 2022 року, це Verasity (VRA). Ціна токена впала майже на 25% за останні 7 днів, як зазначає аналітик. На момент написання цього матеріалу пара VRA/BTC торгувалася приблизно за 6300 сатоші, що вище зони підтримки на рівні 5335-5800 сатоші.

Ван де Поппе каже, що VRA може знову почати зростати, якщо монеті вдасться прорватися вище основного опору на рівні 6800 сатоші.