В п'ятницю криптоакції впали, бо на ринках панували настрої, коли інвестори не хочуть брати на себе ризики.

У той час як на цьому тижні американські ринки зафіксували п’яту негативну сесію поспіль, криптовалюти переживають дуже складні часи, адже бики були розбиті.

Ціна біткоїну впала нижче критичного рівня підтримки, і аналітик припускає, що перша криптовалюта може впсти до мінімальних 30 000 доларів. У суботу, 22 січня, ціна біткоїну опустилася нижче 35 000 доларів і у внутрішньоденній торгівлі знизилася більше ніж на 12%, а втрати за тиждень складають майже 20%.

Криптоакції, зокрема Coinbase, Voyager Digital і Marathon, впали в п'ятницю, компанія MicroStrategy також зазнала значних втрат.

Акції Riot Blockchain впали на 15%

У п'ятницю акції Riot Blockchain (RIOT) різко подешевшали і впали більше ніж на 14% до 15,00 доларів. Протягом тижня RIOT знизився на 24%, а з початку року втратив більше ніж 33%.

Незважаючи на розгром, який спостерігається останній місяць, акції біткоїн-майнерів зросли майже на 400% за останні три роки. Дивіденди зростали вдвічі протягом кожного з останніх трьох років, а це свідчить про те, що компанія міцно стоїть на ногах.

З іншого боку, Coinbase (COIN) знизився на 13% до 191,97 долара, а Robinhood (HOOD) впав на 5,2% до 12,98 долара. Акції Coinbase падають.

Акції Robinhood впали майже на 30% з початку року і втратили майже 60% від ціни, що була під час IPO у липні і становила 38 доларів.

Акції Voyager Digital Ltd впали до 52-тижневого мінімуму в 9,95 долара, потім відшкодували частину збитків і закрилися на позначці 10,12 долара, тобто вони знизилися на 15%.

Ще одні криптовалютні компанії, які торгуються публічно, і які в п'ятницю зазнали величезних втрат, були: Hive Blockchain (HIVE), який впав на 16%; Marathon Digital Holdings (MARA), що втратив 11%, Hut 8 Mining (HUT) – 13% і Bitfarms (BITF) – 14%.

MicroStrategy (MSTR) просіла на 20%

У п'ятницю акції MicroStrategy Inc. впали більше ніж на 20%. Це був найгірший денний показник з 23 лютого 2020 року. Після відкриття торгів на позначці в 422,84 долара акції впали до 365,98 долара і сягнули 52-тижневого мінімуму, а потім закрилися на рівні 375,89 долара. Тобто втрати склали 18%.

Тижневі втрати MicroStrategy становлять 22%, а прибутки з початку року знизились десь на 33%.

Акції цього виробника корпоративного програмного забезпечення слідують тенденції на загальному ринку. Також на них вплинув той факт, що, як свідчать документи, Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) відхилила стратегію криптообліку цієї компанії.

Минулого тижня генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор заявив, що компанія не буде продавати свої біткоїни, навіть якщо ціни і далі будуть падати.