Державне інформаційне агентство розкрило плани випустити колекцію цифрових NFT, незважаючи на те, що влада Китайської Народної Республіки скептично ставиться до базової технології блокчейну

Китайське державне агентство «Сіньхуа» готується випустити 24 грудня колекцію NFT, де будуть зображені фотозвіти, які були зроблені журналістами агентства протягом всього року. Такі цифрові новини можна буде отримати безкоштовно через додаток новин цього агентства, в колекції буде 11 фотографій, тираж яких становить 10 000 копій кожної, як повідомляє Bloomberg. Також буде спеціальне видання, що вийде після першої партії випущених предметів колекціонування.

"Це унікальний огляд станом на кінець року. Більше того, це цифрова пам'ять, записана в метавсесвіті," – повідомили в агентстві.

Видання додає, що ці NFT будуть мати колекційну цінність і міститимуть унікальну ідентифікаційну інформацію, яка відображає право власності. Після такого оголошення китайські компанії, що працюють у секторі NFT, як-от Perfect Rose і Goertek, торгувалися вище.

Тепер здається, що доля NFT в КНР може стати більш зрозумілою, враховуючи той факт, що в листопаді телекомунікаційна компанія Tencent Holdings заявила, що очікується, що азіатська країна незабаром дозволить діяльність у віртуальному середовищі метавсесвіту за умови дотримання внутрішніх правил.

НБК має стурбованість щодо NFT

Раніше цього місяця Народний банк Китаю (НБК) попередив громадян про ризики, які існують через зростастання інтересу до NFT і метавсесвіту. Центральний банк попередив, що ці віртуальні активи можна легко використати у незаконних справах або як канали для відмивання грошей. Представник банку сказав, що банк буде розширювати обмін інформацією та посилювати співпрацю з правоохоронними органами, щоб запобігти шахрайству та незаконним грошовим операціям.

Китайське інформаційне агентство «Сіньхуа» не стало новачком в сфері NFT в Китаї, адже декілька бізнесів, як-от Tencent і Ant Group, вже запустили NFT, хоча і з суворо контрольованими блокчейнами. У липні газета South China Morning Post представила плани токенізації низки історичних активів на блокчейні за допомогою нового стандарту токенів під назвою ARTIFACT.

У технічній документації ARTIFACT пояснили, що використають стандартизовану структуру, щоб у цифровому вигляді увічнити ключові історичні моменти із 118-річного архіву легендарного агентства. На NFT події та новини будуть зображені різними способами, наприклад, за допомогою інфографіки, фотографії та візуалізації даних.

Цього року ринок цифрових предметів колекціонування зазнав прориву, і власники NFT з усього світу отримують мільйони доларів від їх карбування. Однак у Китаї цей ринок залишається сірою зоною, точніше, проблемою, оскільки його законність залишається невизначеною.

Будемо бачити, як складатимуться відносини Китаю з NFT, адже базова технологія блокчейну активів в ідеалі така ж як і та, що підтримує проблемні криптовалюти.