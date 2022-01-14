Litecoin (LTC) все ще торгується на ведмежому ринку

Протягом останніх кількох днів Litecoin (LTC) стабільно відновлюється. За останній тиждень цей альткоїн виріс фактично на 4% і компенсував деякі втрати, які ми бачили під час спаду на загальному ринку. Та незважаючи на такі ознаки зростання, LTC все ще перебуває на ведмежому ринку і може залишатися там деякий час. Та чи варто все-таки його купувати? Розглянемо деякі важливі моменти:

Хоча LTC піднявся вище своїх 25- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх, він все ще торгується значно нижче своєї 200-денної EMA.

Настрої на загальному крипторинку ще не покращуються, а це становить величезний ризик для LTC.

Якщо найближчим часом з'явиться стійкий бичачий тренд, Litecoin може перевищити важливий для нього поріг у 150 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Litecoin (LTC): прогноз та аналіз цін

Цього тижня Litecoin (LTC) демонстрував певну стійкість. Дійсно монеті вдалося піднятися зі свого шестимісячного мінімуму в 120 доларів і побачити промені світла в ці темні для криптовалют часи. На момент написання цієї статті вона торгувалася десь за 140 доларів.

За останні 7 днів альткоїн зріс приблизно на 4%. Хоча може здатися, що з'явилися ознаки бичачого тренду, та робити ставки на LTC ще зарано.

По-перше, монета торгується значно нижче своєї 200-денної EMA, яка знаходиться десь на рівні 150 доларів. Аналітики відзначають, що будь-який бичачий тренд може з'явитися лише тоді, коли LTC перевищить цей рівень. Якщо це дійсно станеться, то цілком можливо, монета може зрости до 170 доларів.

Чому варто придбати Litecoin (LTC)

Навіть при нинішньому ціновому тиску Litecoin (LTC) завжди був гідною інвестицією. Альткоїн все ще залишається однією з найбільш ефективних монет серед криптовалют з топ-10 і може принести непогані прибутки у довгостроковій перспективі. Це один з тих криптоактивів, які обов’язково мають бути у портфелі будь-якого серйозного інвестора, який прагне отримати довгострокову вартість.