Сьогодні ціна Lucid Lands в реальному часі становить 0,057 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 3,3 мільйона доларів. Lucid Lands знизився на 19,60% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Lucid Lands, ця інформація саме для вас.

Оскільки LLG є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LLG за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LLG прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LLG.

Lucid Lands — це перша децентралізована гра для заробітку NFT на базі мережі BSC, яка об’єднує 3D-анімовані NFT-ігри та унікальний 2D колективний NFT-маркетплейс, створений комп'ютером. Кожен унікальний NFT-герой матиме свою внутрішню цінність і буде лише в одному екземплярі, тому його можна буде продати на маркетплейсі. Ці предмети колекціонування використовуються в грі, а мінімальна ціна формується відповідно до атрибутів NFT та активності.

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз щодо криптовалют важко. Тому варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Хоча зараз ситуація не найкраща, та Price Prediction має оптимістичний прогноз щодо цієї криптовалюти. За прогнозами, у 2022 році мінімальна ціна Lucid Lands буде 0,066 долара. Максимальна ціна LLG може складати 0,079 долара, а в середньому цей токен торгуватиметься за 0,068 долара протягом року. Експерти Price Prediction прогнозують, що в 2023 році мінімальна ціна буде 0,100 долара. Ціна Lucid Lands може досягти максимального рівня 0,11 долара, а середня річна ціна буде на рівні 0,10 долара протягом 2023 року.

За прогнозами, у 2024 році мінімальна ціна Lucid Lands становитиме 0,14 долара.

