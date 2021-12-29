Сьогодні ціна Terra в реальному часі становить 86,55 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 2,8 мільярда доларів. Terra знизилася на 6,31% за останні 24 години. Чи варто зараз купувати LUNA? Нижче спробуємо відповісти на це питання.

Де зараз найкраще купувати LUNA

Оскільки LUNA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LUNA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LUNA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на LUNA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LUNA.

Що таке LUNA?

LUNA — нативний токен Terra, блокчейн-протоколу, що використовує стейблкоіни, прив’язані до фіатної плати, для забезпечення роботи стабільних глобальних платіжних систем. Згідно з технічною документацією, Terra поєднує в собі цінову стабільність і широке застосування фіатних валют разом зі стійкістю до цензури біткоїну (BTC), а також пропонує швидкі та доступні розрахунки.

Розробка на Terra почалася в січні 2018 року, а її основну мережу офіційно запустили у квітні 2019 року. Terra використовує LUNA для стабілізації ціни на стейблкоіни протоколу. Власники LUNA також можуть подавати пропозиції щодо управління та голосувати за них, така функціональність є у токена управління. Даніель Шін разом з До Квоном заснували Terra в січні 2018 року.

Чи варто сьогодні придбати LUNA?

LUNA — нестабільний актив, що може зазнавати раптових і неочікуваних коливань ціни в будь-яку сторону. Будьте вкрай обережні, інвестуючи в цю криптовалюту.

Прогноз ціни LUNA

За оцінками Crowd Wisdom, протягом наступних кількох годин LUNA буде торгуватися в районі від 87 до 92 доларів. Їхня загальна рекомендація для цього періоду – продавати. Жоден з п’яти індикаторів імпульсу не є позитивним, а три з них – негативні.

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