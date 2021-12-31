Майбутнє реклами за Verasity? Де зараз найкраще придбати VRA

Екосистема Verasity прагне побудувати чесну систему, де творці заробляють на своїй роботі, а рекламодавці – на рекламі. Якщо бажаєте дізнатися подробиці про Verasity, і де зараз найкраще купувати VRA, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати VRA

Оскільки VRA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати VRA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити VRA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на VRA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть VRA.

Що таке VRA?

Verasity має протокол proof-of-value (PoV), продуктові рівні і платформу для потокової передачі ігор під назвою esportfightclub.com, на якій проводяться PUBG Mobile та інші кіберспортивні турніри. Згідно з офіційною технічною документацією, останні є найбільш важливими для VRA. Платформа об’єднує всі продукти Verasity в одне ціле, яким Verasity володіє та який контролює.

Рекламодавці не хочуть витрачати багато грошей на популярні рекламні платформи, як-от Google та Facebook, адже вони не впевнені, що люди взагалі їх дивляться. Технологія рівня протоколу proof-of-view (підтвердження перегляду) від Verasity виявляє та знешкоджує шахрайські схеми в режимі реального часу. Ця технологія використовує понад 200 точок дотику, щоб визначити, люди чи боти дивляться відео. Також Verasity сподівається поширити свою технологію proof-of-view та технологію зберігання даних на невзаємозамінні токени.

Чи варто купувати VRA сьогодні?

Навіть найкращі прогнози ціни можуть бути неправильними, незважаючи на всі зусилля аналітиків. Сприймайте всі прогнози лише як чиюсь професійну думку, не більше.

Прогноз ціни VRA

Wallet Investor прогнозує, що за один рік ціна Verasity може зрости до 0,088 долара, а це вдвічі перевищує поточну ціну. Ще через рік ця валюта, можливо, зросте на 143%. Через п’ять років 1 VRA буде торгуватися за 0,27 долара.

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