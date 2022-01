Криптомільярдер Майк Новограц стверджує, що після недавніх розпродажів на ринках зараз панують ведмежі настрої.

У грудні минулого року генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що біткоїну необхідно триматися на рівні підтримки в 42 000 доларів, в протилежному випадку він ризикує впасти нижче 40 000 доларів. У своїх бичачих прогнозах щодо криптовалют криптомільярдер зазначив, що відкат, однак, дасть інституційним інвесторам гарний шанс придбати активи.

На цьому тижні на загальному крипторинку спостерігався тиск розпродажу акцій, і біткоїн та Ethereum опустилися нижче ключових рівнів підтримки.

За словами Новограца, падіння акцій посилило негативний прогноз щодо криптовалют, а зниження індексу Nasdaq та інших фондових індексів означає, що почався ведмежий ринок.

Коментуючи прогнози щодо ринку криптовалют, а також розпродажі на Волл-стріт, він зазначив:

«Індекс Рассела пробив значний рівень підтримки, і сьогоднішній перекат підтвердив, що він зламаний. Зараз панує ведмежий ринок. На ринок очікує 1,2 трлн поганих акцій. Продавайте ті, що зростають. Не купуйте ті, що просідають».

Раніше він зазначав, що зниження прибутковості та загальний спад на ринку облігацій, а також майбутнє підвищення процентних ставок підуть не на користь індексу Nasdaq і криптовалютам.

Однак він заявив , що фондовому ринку і криптовалютам загрожуватиме подальше зниження, якщо ставки піднімуться. На його думку, через більш високі ставки дохідність 10-річних казначейських облігацій зросте до 2%, а це призведе до зниження криптовалют і акцій.

Незважаючи на такий прогноз, керівник Galaxy Digital вважає, що криптовалюти мають шанс відскочити від останніх мінімумів. Він зазначає, що криптопростір вже пережив серйозне потрясіння й втрати і наразі, схоже, готовий до «певного купівельного тиску».

Та він попереджає, що очікуване зростання може не відбутися, якщо фондовий ринок не зупинить падіння, що спостерігається з початку року. Якщо акції продовжать падати, Новограц прогнозує «важкі часи». Він вважає, якщо фондові ринки впадуть ще більше, це обмежить будь-яке потенційне зростання криптовалют.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022