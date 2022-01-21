Генеральний директор компанії MicroStrategy говорить, що стратегія компанії полягає в тому, щоб купувати і тримати біткоїни, а не продавати їх.

Ця компанія володіє BTC на суму понад 5 мільярдів доларів.

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор заявляє, що компанія, яка займається бізнес-аналітикою і є одним із найбільших власників біткоїнів, не планує продавати свої активи.

Навіть зараз, в 2022 році, коли криптопростір продовжує зіштовхуватися з проблемами після вражаючого 2021 року, коли більшість криптовалютних активів сягнули нових рекордів.

У листопаді минулого року ціна біткоїну сягнула свого максимуму в 69 000 доларів, і флагманська криптовалюта випереджала індекс S&P 500 четвертий рік поспіль. Проте за останні два місяці його ціна значно впала. За останні 30 днів ціна BTC знизилася на 13%.

Біткоїн завершив 2021 рік з приростом у більше ніж 70%, але через корекцію на ринку його минулорічні здобутки скоротилися аж до 14%.

На запитання, чи його особисто турбує криптозима, Сейлор відповів:

«Якщо ви збираєтеся інвестувати в біткоїн, короткостроковий горизонт для інвестицій має складати чотири роки, середньостроковий — десять років, [а] правильний часовий горизонт — назавжди».

Сейлов заявив Bloomberg, що його компанія не займається продажем, і на запитання, що станеться, якщо ціни знижуться ще більше, керівник MicroStrategy відповів:

«Ми не продавці. Ми лише купуємо і утримуємо біткоїни. Така наша стратегія».

Під час інтерв’ю Сейлор зазначив, що зниження цін на криптовалюту його зовсім не хвилює. Також він висловив довіру до біткоїну як до інструменту захисту від інфляції.

За його словами, криптовалюта надає «найкращий захист від інфляції», і наразі ніщо не працює краще, ніж стандарт утримання біткоїну.

«Насправді не думаю, що можна було б зробити щось краще, щоб тримати нашу компанію в інфляційному середовищі, ніж конвертувати наш баланс у біткоїни», – пояснив він.

Сейлор додав, що рішення компанії купити біткоїн випливло із спостережень, які проводилися у цій галузі. Він сказав, що рішення «нічого не робити» (маючи на увазі ситуацію, якби MicroStrategy не купила жодного BTC) буде мати наслідки.

Він повідомив, що був свідком того, як 99% конкурентів закрили свої бізнеси, і що він відчував, що компанія «попрямує» в цьому ж напрямку, якщо вони будуть зберігати статус-кво. Він зазначив, досить показово, що перед компанією стояло два варіанти: «або прийняти біткоїн-стратегію, або продати компанію».

Він сказав, що вони вирішили придбати цифрове золото.

Після того, як у 2020 році компанія MicroStrategy зробила новаторський крок і в кілька етапів придбала біткоїни, наразі компанія утримує 124 391 BTC. За поточними цінами такий здобуток компанії коштує понад 5 мільярдів доларів.