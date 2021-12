Monero неухильно зростає, адже його розробникам вдалося виконати свою обіцянку і створити децентралізовану біржу, в основі якої лежать конфіденційність, швидкість та низькі комісії. Якщо бажаєте дізнатися більше про Monero, а також чи варто його купувати, і де зараз можна придбати цю криптовалюту, читайте далі, ця інформація саме для вас.

Купіть XMR у eToro сьогодні

Купіть XMR у Binance сьогодні

Monero запустили в 2014 році з простою метою: щоб дозволити здійснювати транзакції приватно та анонімно. Хоча прийнято вважати, що BTC може приховати особу людини, та в реальності можна легко відстежити платежі до їхнього початкового джерела, адже блокчейни прозорі. З іншого боку, XMR створили, щоб приховати як відправників, так і одержувачів за допомогою передової технології шифрування. Команда, яка стоїть за Monero, стверджує, що конфіденційність і безпека є їхніми найбільшими пріоритетами, а простота використання та ефективність знаходяться на другому місці. Їхньою метою є забезпечити захист усіх користувачів, незалежно від того, наскільки вони технологічно обізнані. Загалом, XMR прагне забезпечити швидкі та недорогі платежі без страху цензури.

Monero може стати прибутковою інвестицією, але так само легко він може впасти. Перш ніж приймати рішення, чи варто купувати цю валюту, ретельно проаналізуйте ринок та вивчіть прогнози ціни. Наступний розділ може допомогти вам в цьому.

CoinPriceForecast прогнозує, що на кінець 2022 року вартість XMR буде 260 доларів. Прогноз DigitalCoinPrice ще більш оптимістичний. Аналітики цього сайту очікують, що наприкінці 2022 року його ціна становитиме 335 доларів. Такої ж думки і WalletInvestor, його експерти передбачають, що ця валюта сягне 321 долару за той же проміжок часу. Найбільш оптимістичні прогнози має Gov Capital, за його очікуваннями, протягом наступного року Monero майже подвоїться. Аналітики цього сайту прогнозують ціну 379 доларів за монету у 2022 році.

Exciting to see the promise of a decentralized exchange built on the privacy, speed, and low fees of the #Monero network getting closer to realization!

Follow @HavenoDEX and check out their open bounties if you'd like to earn some $XMR and help:https://t.co/jwUHNy18CE https://t.co/7AxtXH1I1t

— Monero || #xmr (@monero) December 28, 2021