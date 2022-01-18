Довкола запуску Moonbeam (GLMR) на Polkadot (DOT) було багато галасу. Фактично, цей проєкт був одним із ключових бенефіціарів парачейн-аукціону Polkadot. Також Moonbeam (GLMR) став першим повністю функціонуючим парачейном, який успішно працює в екосистемі Polkadot. Але незважаючи на це, така новина не сприяла зростанню ціни і ось чому:

На момент написання статті Moonbeam (GLMR) торгувався на рівні 10,42 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години впав майже на 13%.

Вважається, що запуск на Polkadot має стати вирішальним кроком, щоб Moonbeam (GLMR) почав набирати оберти та зростати.

Та поки що, здається, інвестори придивляються до токену, адже настрої на загальному ринку криптовалют залишаються млявими.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

Moonbeam (GLMR): аналіз ціни та прогнози

Останні кілька днів ціна Moonbeam (GLMR) коливалася. Протягом останніх 24 годин токен то падав на 10%, то зростав на 15%. Такий розвиток подій став величезним сюрпризом, адже на запуск Polkadot покладалися великі надії.

Можливо, Moonbeam (GLMR) відчуває тиск через настрої на загальному ринку криптовалют. На момент написання цієї статті токен торгувався приблизно за 10,38 долара, а денний мінімумум становив 9,75 долара.

Також ринкова капіталізація Moonbeam (GLMR) становила близько 790 мільйонів доларів. Малоймовірно, що цей спадний тренд триватиме довго. Очікується, що ціна GLMR змінить напрям свого руху в найближчі дні.

Чи варто купувати Moonbeam (GLMR)?

Moonbeam (GLMR) — це платформа для розумних контрактів, яка працює на Polkadot. Фактично, це головний парачейн розумних контрактів в екосистемі. У грудні минулого року Moonbeam зібрав майже 950 мільйонів доларів, щоб створити парачейн в екосистемі Polkadot.

Ці кошти зібрали за допомогою краудфандингу, а це говорить про велику довіру криптоінвесторів до цього проєкту. Отож, якщо ви шукаєте криптовалюту для довгострокових інвестицій, що має солідні базові основи, цей варіант саме для вас.