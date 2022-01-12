МВФ стверджує, що висока кореляція біткоїну з акціями означає, що він є більш ризикованим активом.

Фінансова установа закликає до більш глобального регулювання екосистеми, щоб зменшити потенційні ризики для решти ринку.

З 2017 року біткоїн перевищує індекс S&P 500, і він практично не був пов’язаний з фондовими індексами до 2019 року, коли вразила пандемія Covid-19.

З того часу біткоїн та інші криптовалюти в основному рухалися синхронно з основними акціями на Волл-стріт.

Після різкого падіння в березні 2020 року криптовалюти та акції почали зростати, коли інвестори повернулися до ризикованих активів. За словами Міжнародного валютного фонду (МВФ), такий сценарій, який зараз, може створювати ризики та поширитися на загальні фінансові ринки.

«Коефіцієнт кореляції їхніх щоденних рухів становив лише 0,01 [до 2020 року], але у 2020–2021 роках цей показник підскочив до 0,36, адже активи рухалися більш плавно і разом зростали чи падали», — заявляють в МВФ (Вашингтон, округ Колумбія).

Діаграма, що показує кореляцію між Bitcoin та S&P 500. Джерело: блог МВФ

Хоча у звіті МВФ, який опублікували 11 січня, зазначається, що криптовалюти «більше не знаходяться на периферії фінансової системи», та ця фінансова установа негативно ставиться до кореляції біткоїну з акціями.

У звіті стверджують, що зростання популярності біткоїну, а також зростання його кореляції з акціями обмежують ймовірні «вигоди від диверсифікації ризиків», адже багато інвесторів вибирають його замість традиційних безпечних активів, як-от золото.

Кореляція між біткоїном та S&P 500 набагато вища, ніж кореляція між акціями і золотом та основними світовими валютами.

У МВФ стверджують, що той факт, що на фондовому ринку активи торгуються майже синхронно, свідчить про те, що біткоїн є більш ризикованим активом, а не інструментом захисту.

За даними МВФ, це ставить ринки під загрозу, зокрема стверджують, що це загрожує «зараженням на фінансових ринках».

Фінансова установа зробила оцінку і заявляє, будь-яке різке падіння на ринку біткоїну загрожує тим, що інвестори не думають про те, як уникнути ризиків. А це може призвести до того, що вони відмовляться інвестувати в акції.

«Побічні наслідки, якщо розвернути ситуацію в зворотному напрямку, тобто від S&P 500 до біткоїну, в середньому будуть такі ж, що свідчить про те, що настрої на одному ринку передаються на інший нетривіальним способом», – йдеться у звіті.

Вказуючи на системні занепокоєння, МВФ пропонує прийняти глобальну нормативно-правову базу, щоб проводити нагляд і допомагати попередити ризики для фінансової системи.