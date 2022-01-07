Наразі Ravencoin (RVN) має одні з найкращих результатів на ринку. За останній тиждень цей токен зріс на 20%. І його здобутки були б ще вищими, якби не сьогоднішній відкат на загальному ринку криптовалют, через який RVN втратив понад 10% за 24 години. Отож, що таке Ravencoin (RVN), і чи варто звернути увагу на нього? Нижче ми проведемо аналіз, та спочатку розглянемо кілька основних моментів:

Зростання вартості Ravencoin (RVN), яке спостерігалося цього тижня, допомогло йому піднятися вище грудневих мінімумів майже на 80%.

На момент виходу цієї публікації токен впав на 10% у внутрішньоденній торгівлі за 24 години, але він все одно зріс на 20% за останні 7 днів.

Незважаючи на таке позитивне зростання, ціна Ravencoin (RVN) все ще становить лише 62% від рекордних максимумів 2021 року.

Джерело даних: Tradingview.com

Ravencoin (RVN): аналіз і прогноз ціни

Ravencoin (RVN) запустили 4 роки тому. Весь цей період токен демонстрував значне зростання. А нещодавнє тижневе зростання свідчить, що, можливо, Ravencoin (RVN) ще покаже вражаючі результати.

Більше того, на момент написання статті ринкова капіталізація монети становила близько 1,2 мільярда доларів, а це говорить про те, що цій криптовалюті ще є куди рости, і в довгостроковій перспективі її вартість може збільшитися. Також зараз монета торгується вище своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Хоча за останні 24 години Ravencoin (RVN) втратив 10%, та він все ще торгується вище рівня опору в 0,115 долара. Ми очікуємо, що токен буде торгуватися вище цього порогу, доки настрої в загальному криптопросторі не стануть ще гіршими.

Чому варто купувати Ravencoin (RVN)

Ravencoin (RVN) створили на форку коду Bitcoin. Це однорангова блокчейн-мережа, яка здійснює передачу криптоактивів більш ефективним і менш витратним способом. Наразі багато інвесторів вірять у цей проєкт. Дійсно, на сьогодні це не найбільш перспективний блокчейн-проєкт, але в довгостроковому періоді він ще може принести непогані прибутки.